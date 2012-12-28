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Происшествия
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11 минут назад
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Жители села Капитанщино жалуются на салюты во время воздушной опасности
Сельская администрация в полицию обращалась.
«На улице Парковой (…) несмотря на запрет пускания салютов и объявления уровней опасности (…) бывает не только салют, но и файер-шоу, громкая музыка после 23:00 и до поздней ночи! Этими действиями они подвергают опасности не только себя, но и всех близ проживающих соседей! Вводят в страх детей и животных!
Все попытки обращения в полицию и звонки 112, к сожалению, не помогли».
В чате улицы, жители дома на Парковой предупреждают соседей о запуске салюта, но, в это время действовал желтый уровень воздушной опасности.
Как рассказали GOROD48 в администрации поселения Кореневщинский сельсовет, в которое входит и Капитанщино, поиском домовладельца уже заняты полицейские.
— После того как в администрации стало известно об этом факте я сама обратилась в полицию. Мне сказали, что обращение жителей до них дошло и зарегистрировано. Полиция выезжала по указанному адресу, но хозяин бывает в доме только по выходным. Полицейские занимаются поиском домовладельца, — рассказала глава сельской администрации Светлана Москалева.
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