Жители села Капитанщино жалуются на салюты во время воздушной опасности

Сельская администрация в полицию обращалась.

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Жители села Капитанщино пожаловались GOROD48 на слишком шумные вечеринки с применением пиротехники.«На улице Парковой (…) несмотря на запрет пускания салютов и объявления уровней опасности (…) бывает не только салют, но и файер-шоу, громкая музыка после 23:00 и до поздней ночи! Этими действиями они подвергают опасности не только себя, но и всех близ проживающих соседей! Вводят в страх детей и животных!Все попытки обращения в полицию и звонки 112, к сожалению, не помогли».В чате улицы, жители дома на Парковой предупреждают соседей о запуске салюта, но, в это время действовал желтый уровень воздушной опасности.Как рассказали GOROD48 в администрации поселения Кореневщинский сельсовет, в которое входит и Капитанщино, поиском домовладельца уже заняты полицейские.— После того как в администрации стало известно об этом факте я сама обратилась в полицию. Мне сказали, что обращение жителей до них дошло и зарегистрировано. Полиция выезжала по указанному адресу, но хозяин бывает в доме только по выходным. Полицейские занимаются поиском домовладельца, — рассказала глава сельской администрации Светлана Москалева.