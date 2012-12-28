Пьяный водитель пошёл на таран: теперь ему грозит до пяти лет колонии

Во время погони инспекторы ДПС перекрыли выезд по грунтовой дороге. Но нарушитель протаранил служебную машину полиции.

В Задонском районе 33-летнего мужчину ждёт суд по обвинению в применении насилия в отношении инспектора ДПС (по части первой статьи 318 УК РФ).Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, эти события развернулись 26 сентября прошлого года около 10 часов утра в селе Донское. По данным следствия, пьяный водитель автомобиля «ВА3-2107» проигнорировал законное требование полицейских остановиться и попытался скрыться.Началось преследование, в ходе которого полицейские перекрыли выезд по грунтовой дороге и один из инспекторов ДПС направился к нарушителю. Но тот повторно проигнорировал требования полицейских и, протаранив служебную машину, скрылся.Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.