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Происшествия
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57 минут назад
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Пьяный водитель пошёл на таран: теперь ему грозит до пяти лет колонии
Во время погони инспекторы ДПС перекрыли выезд по грунтовой дороге. Но нарушитель протаранил служебную машину полиции.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, эти события развернулись 26 сентября прошлого года около 10 часов утра в селе Донское. По данным следствия, пьяный водитель автомобиля «ВА3-2107» проигнорировал законное требование полицейских остановиться и попытался скрыться.
Началось преследование, в ходе которого полицейские перекрыли выезд по грунтовой дороге и один из инспекторов ДПС направился к нарушителю. Но тот повторно проигнорировал требования полицейских и, протаранив служебную машину, скрылся.
Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
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