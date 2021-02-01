В селе Доброе построят современный медицинский комплекс

Объявлен электронный аукцион на проведение работ по строительству нового стационарно-поликлинического корпуса в селе Доброе. Заказчиком возведения медицинского учреждения выступает Управление капитального строительства Липецкой области.

Строительство стационарного-поликлинического корпуса, входящее в ведение Добровской районной больницы, будет представлять собой два здания, связанных переходом.



Объект многопрофильный. Через пару лет здесь откроются поликлиника на 250 посещений в смену со стоматологическим отделением и женской консультацией. Также будет работать стационар с приемным отделением и операционным блоком (также будет работать палатное отделение на 20 коек круглосуточного пребывания) и отделение скорой медицинской помощи. Проектом предусмотрена клинико- диагностическая лаборатория и рентгенологическое отделение.



Пока же добровские врачи принимают посетителей в здании действующей поликлиники, помещения которой не полностью соответствуют современным требованиям программы «Бережливая поликлиника».



Комплекс будет построен в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

