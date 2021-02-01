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сегодня, 18:37

В селе Доброе построят современный медицинский комплекс

8 661
#больница #стройка
1
В селе Доброе построят современный медицинский комплекс

Объявлен электронный аукцион на проведение работ по строительству нового стационарно-поликлинического корпуса в селе Доброе. Заказчиком возведения медицинского учреждения выступает Управление капитального строительства Липецкой области.  

Строительство стационарного-поликлинического корпуса, входящее в ведение Добровской районной больницы, будет представлять собой два здания, связанных переходом. 

Объект многопрофильный. Через пару лет здесь откроются поликлиника на 250 посещений в смену со стоматологическим отделением и женской консультацией. Также будет работать стационар с приемным отделением и операционным блоком (также будет работать палатное отделение на 20 коек круглосуточного пребывания) и отделение скорой медицинской помощи. Проектом предусмотрена клинико- диагностическая лаборатория и рентгенологическое отделение.

Пока же добровские врачи принимают посетителей в здании действующей поликлиники, помещения которой не полностью соответствуют современным требованиям программы «Бережливая поликлиника».

Комплекс будет построен в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
8 661
#больница #стройка
1

Комментарии (8)

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Кондратий

7 минут назад
Доброитянин, нет, не развалилось, а разломали и снесли с большим трудом с привлечением мощной техники. Здание около терапевтического отделения было построено качественно и требовалась только отделка. Когда ломали с большими усилиями видно было, что кирпичи и кладка не рассыпались, а экскаваторами выворачивались в монолитные прочные глыбы. При И.В.Сталине за такое "хозяйствование" расстреляли бы.
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Доброитянин

27 минут назад
Там уже 20 лет строят, никак не построят. Что построили - уже развалилось.
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1

28 минут назад
Судя по политической обстановке, фундамент будет стоять очередные 30 лет. Впрочем, село мёртвое. Школы позакрывались, трубетчинский стационар туда же.
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SS

31 минуту назад
Вот это хорошая новость!
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селянин

53 минуты назад
Гидромицентр., Чиновникам плевать,главное федеральные деньги освоить и открыть платные койки.
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Женя

55 минут назад
Раньше писали...построили ,сделали ,сдали. А теперь сделаем...построим...одни обещания
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Гидромицентр.

сегодня, 19:00
А работать кто там будет? Все врачи разбежались и губернаторский миллион не нужен.
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в ссср такого не было.

сегодня, 18:54
(также будет работать палатное отделение на 20 коек круглосуточного пребывания)Наверняка волонтеров наймут))))
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