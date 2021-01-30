Спорт

сегодня, 22:00

Липецкий баскетбол жив! Липчане сегодня победили принципиального соперника

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#Баскетбол #«МицуБаскет»
Липецкий баскетбол жив! Липчане сегодня победили принципиального соперника

Долгое время команду Курска нам ставили в пример, а теперь мы научились её обыгрывать. 

Четвёртой победой в Суперлиге-2 порадовал сегодня липецкий баскетбольный «МицуБаскет». На паркете спортивного зала ЛГТУ липчане сегодня «положили на лопатки» соседей по турнирной таблице курских «Русичей» - 91:84.

Долгое время Курск в баскетболе был недостижимым примером для Липецка. Пока наша команда маялась в самой последней лиге России, куряне наводили шороху в Суперлиге-2 и именно туда в своё время ушёл самый известный воспитанник липецкого баскетбола Антон Белов, в своё время игравший в системе гремевшего на всю Европу пермского «Урал-Грейта». Но времена меняются и сегодня Липецк победил соседей. 

Ключевой стала первая половина матча. Две четверти наши парни выиграли 24:14 и 24:13 и в дальнейшем смогли на разбазарить преимущество. Две следующие четверти завершились победой курян – 24:19 и 33:24, но этого им не хватило.

Самым полезным в нашей команде стал Семён Пинаев, набравший 20 очков и совершивший фантастические 16 подборов за одну игру. 20 очков принёс команде и Александр Кузнецов, совершивший 7 подборов. 16 очков и 9 подборов у Антона Агеева, 13 очков у Павла Крыкова, 12 очков и 7 подборов и идейного вдохновителя команды Константина Бреева.

У соперников самым результативным стал Максим Войтов – 22 очка.

В турнирной таблице липчане занимают 9-е место среди 11 команд, отставая на три очка от «Русичей», перед которыми имеют две игры в запасе. В последний раз «МицуБаскет» выигрывал два тура назад в невероятном матче в Челябинске – 105:101, затем уступил в Магнитогорске – 91:98. Получается, что «липецкиме гулливеры» начинают побеждать в Суперолиге-2 через раз, что для дебютанта отличный показатель. 
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#Баскетбол #«МицуБаскет»

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