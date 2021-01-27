За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 143 человека

Всего с начала эпидемии на территории региона зарегистрированы 20 333 случая новой коронавирусной инфекции, 16 340 человек выздоровели, 360 человек умерли , 3 633 — лечатся.

Сегодня в больницах находятся 1 014 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 2 619 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждён 151 случай инфицирования коронавирусом. Количество заболевших в Липецке сегодня снова увеличилось и составило почти половину — 68 заболевших, на втором месте Лебедянский район — 20 человек, на третьем Липецкий район — 10. В Краснинском районе — 9, в Добровском и Задонском районах — по 8, в Грязинском, Добринском и Тербунскомм районах — по 6, в Ельце и Усманскомм районе — по 4, в Чаплыгинском и Воловском районах — по одному заболевшему.