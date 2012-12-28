Липецкая вечЁрка: экспериментальный маршрут на Папина, новый министр, и примирение сторон в деле о наледи

Сегодня, 15 января, стало известно о запуске автобусного маршрута по улице Папина, министр здравоохранения Лилия Самошина избавилась от приставки и. о., и дело о наледи закончилось примирением сторон.