Липецкая вечЁрка: экспериментальный маршрут на Папина, новый министр, и примирение сторон в деле о наледи
Сегодня, 15 января, стало известно о запуске автобусного маршрута по улице Папина, министр здравоохранения Лилия Самошина избавилась от приставки и. о., и дело о наледи закончилось примирением сторон.
Городской дептранс совсем не против, однако полно «но» — на улице разное количество полос, большую часть остановочных павильонов придется ставить над сетями и т. д.
На встрече обсудили экспериментальный запуск маршрута уже в начале осени, а в 2028 году, когда закончится гарантия на ремонт дороги на улице Папина, можно реконструировать ее так, чтобы по ней без проблем ходили автобусы.
«Автобус нужен. Когда ходили автобусы, было удобно. Сейчас далеко до остановки идти 1,2 км», — подтвердил Да.
«Никто из членов комиссии не предложил сделать улицу Папина, улицей с односторонним движением — в сторону Центрального рынка», — удивился Однако.
«Очень жаль, что мэрия не хочет решать проблемы с уже существующими маршрутами. 11, 321, 332, 379 — это практически маршруты-призраки. А в мороз заставлять людей ждать автобус по часу и более — это издевательство. Вот и приходится ехать с пересадками. А это чувствительно для кошелька, времени и нервов. Но, к сожалению, дептранс умеет только все объяснять и мониторить. В проекте на Папина: «автобус будет приезжать не чаще, чем раз в 10 минут», липецкие сказки», — напомнил о проблеме Даааа.
«Во «Взлетный» заведите хотя бы 3-ку! Сделайте нам заезд 3-ки во «Взлетный», — попросила Алена.
«А когда же метро построят? Обещали же», — вспомнил Владимир.
«А они за проезд заплатили? Катаются в рабочее время за счёт народа, и в итоге ничего не решили», — возмутился Кузя.
«В шестидесятые автобусы ходили по улице Папина, но недолго», — вспомнила Коренная липчанка.
«На улице Папина нужен трамвай: быстро и без пробок», — не стал мелочиться Павел.
Липчане жалуются на отсутствие автобусов на маршрутах № 19, 33, 323а, 379 в часы пик. В холода особенно сложно ждать транспорт.
В мэрии заверили, что количество автобусов не менялось, а задержки происходят из-за пробок, вызванных сугробами на дорогах.
Министром здравоохранения области назначена Лилия Самошина.
Два месяца до этого она исполняла обязанности министра. Предшественница Лилии Самошиной Анна Маркова в ранге и. о. провела больше года.
Лилии Самошиной 38 лет. Она окончила Воронежскую государственную медицинскую академию имени Н. И. Бурденко. Карьеру начала врачом-неврологом в Добринской центральной районной больницы, затем эту больницу возглавила, а в ноябре 2023 года стала заместителем начальника облздрава, потом и замминистра.
После назначения Лилия Самошина пригласила липчан в свой Telegram-канал, в котором пообещала давать быстрые ответы на вопросы жителей области.
Комментаторы GOROD48 тут же воспользовались случаем и набросали актуальные просьбы.
«Очень хочется быстрый ответ вопрос, когда уже откроется первая поликлиника на Советской?», — спросил Гость.
«Когда продолжится ремонт поликлиники на Невского, а то только старую облицовку с фундамента отбили, и на этом всë прекратилось?» — уточнил другой Гость.
«Ну теперь, может, наведёт порядок в Сселковской поликлинике ВОП. Поставят забор, огородят территорию, чтобы летом наркоманы не сидели на ступеньках, а то школьницы всё лето там зависали. Может, бурьян кругом поликлиники наконец то скосят», — попросила Правда.
«Не один телеграмм-канал не решает так быстро вопросы, как следственный комитет РФ», — на что-то намекнул Васёк.
«Недеемся, что родителям детей-инвалидов больше не придется обращаться за помощью к председателю следственного комитета по вопросу обеспечения детей жизненно важными лекарственными препаратами», — добавил Васёк.
Сегодня же Лилия Самошина выложила в своем канале первый пост. После трагедии в роддоме Новокузнецка, где умерли девять младенцев, по всем роддомам Липецкой области проведены дополнительные внутренние проверки.
«Мы усиливаем постоянный мониторинг санитарно-эпидемиологического благополучия, чтобы предвидеть риски и действовать на опережение. Везде в роддомах и перинатальном центре работает круглосуточное видеонаблюдение. Администрация в режиме реального времени контролирует соблюдение всех протоколов. На этой неделе с каждым сотрудником проведены дополнительные инструктажи. С завтрашнего дня начинаются выездные проверки специалистов Министерства здравоохранения региона во все учреждения. Первый на очереди — роддом в Грязях», — сообщила министр.
Советский суд прекратил уголовное дело 35-летней хозяйки балкона, с которого вечером 28 февраля 2025 года на 63-летнего липчанина, выходившего из ПВЗ, упала наледь. Позже он умер в больнице.
Родственница погибшего ходатайствовала о прекращении дела за примирением сторон. Подсудимая признала вину, извинилась и выплатила 1 миллион 150 тысяч рублей в счет возмещения материального и морального вреда. Суд также учёл, что 35-летняя женщина воспитывает несовершеннолетнего ребенка.
За причинение смерти по неосторожности ей грозило до двух лет лишения свободы.
Зимой 2019 года сошедшая с пятого этажа дома на улице Депутатской лавина убила 78-летнюю Раису Родину.
Полтора года спустя суд признал виновным в ее смерти владельца квартиры Сергея Медведкова с балконного козырька которой упала наледь, и назначил ему полтора года ограничения свободы с выплатой сестре Раисы Родиной 19 тысяч рублей компенсации материального ущерба и 400 тысяч рублей — морального вреда.
«А может надо было изначально все магазинчики и ПВЗ на первых этажах обязать делать навесы над входом? А то выходит, что все владельцы последних этажей потенциальные убийцы. С детства учат, под балконами зимой не ходить», — попросил Гидрометцентр.
Завтра в Липецке снова холодно: ожидается от -12 до -14 градусов.
Спасатели уже начали готовить прорубь для крещенских купаний и просят липчан не ходить к ней до позднего вечера субботы.
