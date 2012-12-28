В роддомах области ужесточены требования к санитарно-эпидемиологических нормам

Все роддома проверяются после трагедии в Новокузнецке.



После трагедии в Новокузнецке, в роддоме которого за восемь дней умерли девять младенцев, во всех роддомах Липецкой области проведены дополнительные внутренние проверки. Также в роддомах ужесточаются требования к санитарно-эпидемиологических нормам. Об этом сообщила министр здравоохранения области Лилия Самошина.«Мы усиливаем в роддомах постоянный мониторинг санитарно-эпидемиологического благополучия, чтобы предвидеть риски и действовать на опережение», — рассказала министр в Telegram.Помимо этого проведены дополнительные инструктажи персонала роддомов.«С завтрашнего дня начинаются выездные проверки специалистов Министерства здравоохранения региона во все учреждения. Первый на очереди — роддом в Грязях», — добавила Лилия Самошина.