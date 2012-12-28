Все новости
Здоровье
346
47 минут назад
5

В роддомах области ужесточены требования к санитарно-эпидемиологических нормам

Все роддома проверяются после трагедии в Новокузнецке. 

После трагедии в Новокузнецке, в роддоме которого за восемь дней умерли девять младенцев, во всех роддомах Липецкой области проведены дополнительные внутренние проверки. Также в роддомах ужесточаются требования к санитарно-эпидемиологических нормам. Об этом сообщила министр здравоохранения области Лилия Самошина.

«Мы усиливаем в  роддомах постоянный мониторинг санитарно-эпидемиологического благополучия, чтобы предвидеть риски и действовать на опережение», — рассказала министр в Telegram.

Помимо этого проведены дополнительные инструктажи персонала роддомов. 

«С завтрашнего дня начинаются выездные проверки специалистов Министерства здравоохранения региона во все учреждения. Первый на очереди — роддом в Грязях», — добавила Лилия Самошина.

здравоохранение
1
0
0
2
2

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
!
14 минут назад
Давно пора, ещё и по поводу этики общения с пациентами напомнить надо !
Ответить
Ветеран
14 минут назад
Пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
Ответить
))
28 минут назад
Сразу зашевелились как петух клюнет. Перинатальный проверьте. Ужасное отношение.
Ответить
гость
38 минут назад
И кабинеты гинекологов в поликлиниках стороной не обходите, пожалуйста.
Ответить
Катерина
40 минут назад
Ещё бы инфекционную больницу в Липецке проверили. Ложилась с диагнозом, воспаление легких, которое не подтвердилось, там получила на выходе кишечную инфекцию, как и вся палата, и, на выходе, коронавирус. Антисанитария страшная.
Ответить
