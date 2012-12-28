Встретить Старый Новый год с проституткой не получилось — 31-летний липчанин пришёл в полицию
Здоровье
В роддомах области ужесточены требования к санитарно-эпидемиологических нормам
Все роддома проверяются после трагедии в Новокузнецке.
«Мы усиливаем в роддомах постоянный мониторинг санитарно-эпидемиологического благополучия, чтобы предвидеть риски и действовать на опережение», — рассказала министр в Telegram.
Помимо этого проведены дополнительные инструктажи персонала роддомов.
«С завтрашнего дня начинаются выездные проверки специалистов Министерства здравоохранения региона во все учреждения. Первый на очереди — роддом в Грязях», — добавила Лилия Самошина.
