В Липецкой области установят памятник солдатам СВО

Об установке памятника заявил мэр Ельца.

В этом году в Ельце установят памятник солдатам специальной военной операции, сообщил мэр города Вячеслав Жабин.По словам Вячеслава Жабина, для памятника уже выбрано место — рядом с городским военкоматом. Предложены варианты для будущих эскизов скульптуры.«Приняли решение предложить ельчанам поучаствовать в выборе эскиза памятника. По итогу опроса будет принято окончательное решение», — написал елецкий мэр в Telegram.