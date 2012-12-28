Встретить Старый Новый год с проституткой не получилось — 31-летний липчанин пришёл в полицию
Мэрия готова уже в этом году запустить первый экспериментальный автобусный маршрут по улице Папина. А может, и два
Общество
727
сегодня, 18:16
8
В Липецкой области установят памятник солдатам СВО
Об установке памятника заявил мэр Ельца.
По словам Вячеслава Жабина, для памятника уже выбрано место — рядом с городским военкоматом. Предложены варианты для будущих эскизов скульптуры.
«Приняли решение предложить ельчанам поучаствовать в выборе эскиза памятника. По итогу опроса будет принято окончательное решение», — написал елецкий мэр в Telegram.
200
2
101
8
0
Комментарии (8)