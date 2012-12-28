Все новости
Общество
727
сегодня, 18:16
8

В Липецкой области установят памятник солдатам СВО

Об установке памятника заявил мэр Ельца. 

В этом году в Ельце установят памятник солдатам специальной военной операции, сообщил мэр города Вячеслав Жабин.

По словам Вячеслава Жабина, для памятника уже выбрано место — рядом с городским военкоматом. Предложены варианты для будущих эскизов скульптуры.

killjVB_nWl7zSf5Nnei1YiRQhEA3nrNgWcFPrCikQBPdiTNwwtoE75fODPnAfMmtKfv_wlEXSLLuvMMWC1slqKf.jpg

fNWy8oCiIEEMlRFOW-7QoH9dThhP979G30uzD_81xkfQ6Ib_TKozGxKJV8XfJQ2wOmNHSd_DrMyvZiByd-Wq6FJD.jpg

«Приняли решение предложить ельчанам поучаствовать в выборе эскиза памятника. По итогу опроса будет принято окончательное решение», — написал елецкий мэр в Telegram.

СВО
памятник
200
2
101
8
0

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Правда
42 минуты назад
Думаю этим должны заняться Военкоматы и Правительство.
Ответить
Правда
47 минут назад
Лица пусть будут открытые,а то что то не так.
Ответить
1
51 минуту назад
Неужели в Ельце других проблем нет? Маршрутки не старше 10 лет? Ни одной ямы на дорогах? Закрыт вопрос по уличному освещению?
Ответить
А
12 минут назад
Причём тут памятник?
Ответить
65+
58 минут назад
Такие памятники надо установить в каждом населенном пункте !
Ответить
Правда
50 минут назад
Точно также хотела написать.И цветы там живые должны быть круглогодично, и детей к ним водить с пеленок и рассказывать им о подвиге наших мужчин.
Ответить
Незнайка
сегодня, 18:26
Очень хорошая идея. Давно пора.
Ответить
Р
сегодня, 18:22
Вот это хорошее дело. Слава солдатам России и офицерам.
Ответить
