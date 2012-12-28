Встретить Старый Новый год с проституткой не получилось — 31-летний липчанин пришёл в полицию
Мэрия готова уже в этом году запустить первый экспериментальный автобусный маршрут по улице Папина. А может, и два
Автобус горел на улице Московской
— Возгорание произошло в моторном отсеке автобуса, — рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области. — Пламя тушили 10 пожарных при помощи двух единиц техники.
Пожар обошелся без пострадавших.
