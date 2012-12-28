Автобус горел на улице Московской

В вашем браузере отключен JavaScript

Сегодня вечером на улице Московской загорелся автобус 322-го маршрута.— Возгорание произошло в моторном отсеке автобуса, — рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области. — Пламя тушили 10 пожарных при помощи двух единиц техники.Пожар обошелся без пострадавших.