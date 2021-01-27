Коронавирус
сегодня, 11:21
За сутки в Липецкой области выявили 151 новый случай COVID-19, два человека умерли
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Выздоровели за сутки после перенесенной болезни 143 человека.
За минувшие сутки в Липецкой области выявлен 151 новый случай коронавирусной инфекции, 143 человека после перенесенного COVID-19 выздоровели, два человека от болезни умерли. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.
С начала эпидемии в Липецкой области коронавирусная инфекция выявлена у 20 333 человек, 16 340 из них выздоровели, 360 — умерли.
В России за сутки выявлен 17 741 случай коронавирусной инфекции, выздоровели 27 922 человека, 594 человека от COVID-19 умерли.
С начала эпидемии в Российской Федерации выявлен 3 774 672 случая коронавирусной инфекции, 3 202 483 человека выздоровели, 71 076 человек от COVID-19 умерли.
С начала эпидемии в Липецкой области коронавирусная инфекция выявлена у 20 333 человек, 16 340 из них выздоровели, 360 — умерли.
В России за сутки выявлен 17 741 случай коронавирусной инфекции, выздоровели 27 922 человека, 594 человека от COVID-19 умерли.
С начала эпидемии в Российской Федерации выявлен 3 774 672 случая коронавирусной инфекции, 3 202 483 человека выздоровели, 71 076 человек от COVID-19 умерли.
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