Погода в Липецке
509
сегодня, 17:00

В Липецкой области все холоднее

К выходным среднесуточные температуры воздуха опустятся ниже нормы на 11-12 градусов.

В ближайшие трое суток Липецкая область останется в области повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается. 

Среднесуточные температуры составят: 16 января — 14-15 градусов мороза, что на 7-8 градусов ниже нормы, 17 и 18 января — 19-20 градусов мороза, что на 11-12 градусов ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 января в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северный, ночью слабее, 3-8 м/сек, днем усилится до 5-10 м/сек. Ночью от -15 до -20, днем — от -10 до -15 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от -16 до -18 градусов, днем — от -12 до -14 градусов.

День 16 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1943 году — 31 градус мороза.

