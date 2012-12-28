Бывший владелец клуба «Оранж-Фитнес» и его сообщник выслушали приговор за покушение на мошенничество
Встретить Старый Новый год с проституткой не получилось — 31-летний липчанин пришёл в полицию
Мэрия готова уже в этом году запустить первый экспериментальный автобусный маршрут по улице Папина. А может, и два
На пешеходном переходе сбили 20-летнюю девушку
За рулем «Рено» также была девушка.
— ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
