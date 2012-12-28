На пешеходном переходе сбили 20-летнюю девушку

За рулем «Рено» также была девушка.

Сегодня напротив дома №2/4 по улице Артёмова автомобиль «Рено-Логан» под управлением 24-летней девушки сбил 20-летнюю девушку-пешехода. Она получила травмы.— ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.