37-летний мужчина попался на поддельной медсправке

С ней он хотел получить в Росгвардии удостоверение частного охранника, но получил судимость.

Тербунский районный суд приговорил к пяти месяцам ограничения свободы мужчину, который хотел работать частным охранником и принёс в Росгвардию поддельную справку. В результате его осудили по части третьей статьи 327 УК РФ «Использование заведомо поддельного иного официального документа, представляющего права».Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 19 февраля прошлого года 37-летний мужчина хотел получить удостоверение частного охранника и предоставил инспектору управления Росгвардии в селе Волово медицинскую справку об отсутствии противопоказаний к исполнению таких обязанностей. Эта справка якобы была выдана ему в Москве. Но на деле она оказалась фиктивной.