Встретить Старый Новый год с проституткой не получилось — 31-летний липчанин пришёл в полицию
Мэрия готова уже в этом году запустить первый экспериментальный автобусный маршрут по улице Папина. А может, и два
Происшествия
69
24 минуты назад
37-летний мужчина попался на поддельной медсправке
С ней он хотел получить в Росгвардии удостоверение частного охранника, но получил судимость.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 19 февраля прошлого года 37-летний мужчина хотел получить удостоверение частного охранника и предоставил инспектору управления Росгвардии в селе Волово медицинскую справку об отсутствии противопоказаний к исполнению таких обязанностей. Эта справка якобы была выдана ему в Москве. Но на деле она оказалась фиктивной.
0
0
0
1
0
Комментарии