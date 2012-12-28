Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На пешеходном переходе сбили 20-летнюю девушку
Происшествия
«Мою знакомую увезли в Воронежскую область в рабство»
Происшествия
Лилия Самошина с этого дня — министр без приставки и.о.
Общество
Встретить Старый Новый год с проституткой не получилось — 31-летний липчанин пришёл в полицию
Происшествия
Правительство Липецкой области продает кроссовер «Ниссан Террано»
Общество
Мэрия готова уже в этом году запустить первый экспериментальный автобусный маршрут по улице Папина. А может, и два
Общество
Сегодня в Липецке: юбилей маэстро, что будет с бумажными деньгами
Общество
Автобус горел на улице Московской
Происшествия
31 декабря 28-летний водитель сел пьяным за руль и попал в смертельное ДТП
Происшествия
В Тракторном появились автобусы-призраки
Общество
Читать все
Во время ссоры из-за межи в ход пошла тяпка — сосед получил ею по голове
Происшествия
В роддомах области ужесточены требования к санитарно-эпидемиологических нормам
Здоровье
В Липецкой области установят памятник солдатам СВО
Общество
Помидоры в Липецкой области дороже мяса кур
Экономика
Автобус горел на улице Московской
Происшествия
В Липецкой области сократилось производство оптики и ремонт и монтаж машин и оборудования
Экономика
На 12 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
30-летний мужчина украл велосипед у 9-летнего мальчика
Происшествия
37-летний мужчина попался на поддельной медсправке
Происшествия
Новогоднее чудо: МХК «Липецк» уверенно вёл в Новочебоксарске…
Спорт
Читать все
Спорт
81
51 минуту назад

Новогоднее чудо: МХК «Липецк» уверенно вёл в Новочебоксарске…

… Правда, в итоге всё равно проиграл.

Новый год – новые надежды, правда, в первом матче-2026 было непохоже, что в игре липецкой команды по хоккею произошли положительные изменения.

Болезнь вся та же: липецкие бомбардиры не в состоянии родить больше двух шайб за игру, и с каким бы счётом не выигрывала команда по ходу встречи, итог обычно один – проигрыш. В районом центре Чувашии с населением 120 тысяч человек хоккейная гроза и гордость Липецкой области уступила – 2:3, несмотря на солидное преимущество по ходу матча.

Шайбы у липчан забросили Илья Заречнев на 35-й минуте и Герман Бабарико – на 42-й, после чего счёт стал 2:0 в пользу липчан. Однако последнего периода хватило хозяевам, чтобы вернуть ситуацию под контроль: Андрей Жаровцев на 44-й минуте и Роман Хорошунов на 48-й разбили робкие надежды гостей – 2:2. А в овертайме «Липецк» героически продержался 57 секунд, после чего Илья Арланов принёс хозяевам победу – 3:2. Все шайбы в этой встрече были заброшены в равных составах.

Сезон ещё далёк от завершения, но МХК «Липецк» уже вошёл в анналы и еще более эпическими поражениями. В Глазове подопечные Дмитрия Евстигнеева выигрывали и вовсе – 4:0, но в итоге наступила болезненная расплата – 4:5, булл.

Хочется отметить что-то хорошее, но – что? Ах да, по сравнению с играми первого круга наша команда проиграла Новочебоксарску ещё достойно. В Липецке обе игры завершились в пользу «Сокола» – 6:1 и 7:4.

В турнирной таблице липчане вязнут на предпоследнем 12-м месте – 24 матча, 16 очков, опережая на три очка лишь «Белгород», который из-за сложной обстановке в своём регионе все игры вынужден проводить на выезде.

Фото МХК "Сокол" (Новочебоксарск)
Хоккей
МХК «Липецк»
1
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить