Новогоднее чудо: МХК «Липецк» уверенно вёл в Новочебоксарске…

… Правда, в итоге всё равно проиграл.

В турнирной таблице липчане вязнут на предпоследнем 12-м месте – 24 матча, 16 очков, опережая на три очка лишь «Белгород», который из-за сложной обстановке в своём регионе все игры вынужден проводить на выезде.





Фото МХК "Сокол" (Новочебоксарск)

Новый год – новые надежды, правда, в первом матче-2026 было непохоже, что в игре липецкой команды по хоккею произошли положительные изменения.Болезнь вся та же: липецкие бомбардиры не в состоянии родить больше двух шайб за игру, и с каким бы счётом не выигрывала команда по ходу встречи, итог обычно один – проигрыш. В районом центре Чувашии с населением 120 тысяч человек хоккейная гроза и гордость Липецкой области уступила – 2:3, несмотря на солидное преимущество по ходу матча.Шайбы у липчан забросили Илья Заречнев на 35-й минуте и Герман Бабарико – на 42-й, после чего счёт стал 2:0 в пользу липчан. Однако последнего периода хватило хозяевам, чтобы вернуть ситуацию под контроль: Андрей Жаровцев на 44-й минуте и Роман Хорошунов на 48-й разбили робкие надежды гостей – 2:2. А в овертайме «Липецк» героически продержался 57 секунд, после чего Илья Арланов принёс хозяевам победу – 3:2. Все шайбы в этой встрече были заброшены в равных составах.Сезон ещё далёк от завершения, но МХК «Липецк» уже вошёл в анналы и еще более эпическими поражениями. В Глазове подопечные Дмитрия Евстигнеева выигрывали и вовсе – 4:0, но в итоге наступила болезненная расплата – 4:5, булл.Хочется отметить что-то хорошее, но – что? Ах да, по сравнению с играми первого круга наша команда проиграла Новочебоксарску ещё достойно. В Липецке обе игры завершились в пользу «Сокола» – 6:1 и 7:4.