В Липецкой области сократилось производство оптики и ремонт и монтаж машин и оборудования

Промышленное производство в Липецкой области по итогам января-ноября сократилось на 0,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Липецкстат.



Снижение было зафиксировано в трех сферах из четырех — выросла за 11 месяцев только добыча полезных ископаемых (+1,8%).В секторе обрабатывающих производств снижение в целом составило 0,9%. Однако, здесь заметно росли производство табачных изделий (+82%), текстильных изделий (+36,9%), кожи и изделий из кожи (+26,4%), лекарственных средств и медицинских изделий (+33,6%), резиновых и пластмассовых изделий (+22,2%), электрического оборудования (+19,5%). Ускорился рост производства пищевых продуктов, бумаги и бумажных изделий, кокса и нефтепродуктов, мебели. Вместе с тем снизились ремонт и монтаж машин и оборудования (-43,7%), производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (-42%), компьютеров, электроники и оптики (-52%), одежды (-22%), напитков (-23,1%). Сократилось за 11 месяцев производство металлургическое, неметаллической минеральной продукции.В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха было зафиксировано снижение на 4,4%. В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов падение составило 11%.