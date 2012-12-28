Помидоры в Липецкой области дороже мяса кур

Больше всего с начала нового года подорожали помидоры и огурцы — на 17% и 25% соответственно. Их цена превысила стоимость килограмма курицы: 208 и 243 рубля против 200 рублей за куриное мясо.





Липецкстат представил данные оценки индекса потребительских цен на товары, которые с 1 по 12 января подорожали, подешевели или остались на прежнем уровне.С начала года в Липецкой области заметно подорожали овощи — больше всего выросли цены на огурцы (+25,16%, до 243 рублей) и помидоры (+17,45%, до 208 рублей за килограмм). Картофель стал дороже на 5,16%, капуста на 1,55%, морковь на 4,78%, лук на 1,6%. Рост цены на водку составил 8,31%, до 865,64 рубля за литр. В первые дни января стали дороже свинина, мороженая рыба, кефир, сухие молочные смеси для детского питания, яйца, печенье, чай, ржаной и пшеничный хлеб, макаронные изделия. Повысилась средняя цена обеда в столовой на 0,68% — готовый обед обойдется теперь 411 рублей.Подешевели за первые дни наступившего года от 1% до 1,85% куры, мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, сливочное масло, пастеризованное молоко, сыр, сметана, пшено, яблоки. Свекла стала дешевле на 3,17%. Менее одного процента снизились цены на творог, соль, рис, гречку, бананы. Не изменилась стоимость говядины, баранины, маргарина, сахара, муки.Из непродовольственных товаров подорожали мужские и детские футболки, мужские носки (+1,73%), женские эластичные колготки, стиральный порошок, туалетное мыло, зубные щетки, сигареты с фильтром, туалетная бумага, сухие корма для животных (+1,19%). Стали дешевле шампунь и зубная паста. Недельная инфляция не затронула такие товары, как джинсы для детей школьного возраста, детские и взрослые кроссовки, хозяйственное мыло, спички.Среди услуг стали дороже модельная стрижка в мужском зале(+0,62%) и восстановление зуба пломбой (+0,45%, до 4858 рублей). Из-за роста НДС повысились коммунальные услуги: услуги отопления подорожали на 1,67% в месяц на человека, холодное водоснабжение и водоотведение подорожало на 1,68% в месяц на человека, горячее водоснабжение — на 1,67% в месяц на человека, электроэнергия — на 1,58% за 100 киловатт/час. На 5,1% подешевела по данным статистического наблюдения поездка на отдых в ОАЭ, тогда как поездка на отдых на Черноморское побережье России стала дороже на 17,95%.