Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Ночью до -27, днем — до -13
Погода в Липецке
Лилия Самошина с этого дня — министр без приставки и.о.
Общество
Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, дорога через бульвар, и консервация «Туриста»
Общество
На пешеходном переходе сбили 20-летнюю девушку
Происшествия
Встретить Старый Новый год с проституткой не получилось — 31-летний липчанин пришёл в полицию
Происшествия
«Мою знакомую увезли в Воронежскую область в рабство»
Происшествия
Сегодня в Липецке: юбилей маэстро, что будет с бумажными деньгами
Общество
Мэрия готова уже в этом году запустить первый экспериментальный автобусный маршрут по улице Папина. А может, и два
Общество
В районах Сокола и Дачного отключат холодную воду
Общество
В Тракторном появились автобусы-призраки
Общество
Читать все
Правительство Липецкой области продает кроссовер «Ниссан Террано»
Общество
31 декабря 28-летний водитель сел пьяным за руль и попал в смертельное ДТП
Происшествия
Во время ссоры из-за межи в ход пошла тяпка — сосед получил ею по голове
Происшествия
В роддомах области ужесточены требования к санитарно-эпидемиологических нормам
Здоровье
Помидоры в Липецкой области дороже мяса кур
Экономика
30-летний мужчина украл велосипед у 9-летнего мальчика
Происшествия
На 12 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области сократилось производство оптики и ремонт и монтаж машин и оборудования
Экономика
37-летний мужчина попался на поддельной медсправке
Происшествия
Липчан просят не подходить к майне
Общество
Читать все
Экономика
75
25 минут назад
5

Помидоры в Липецкой области дороже мяса кур

Больше всего с начала нового года подорожали помидоры и огурцы — на 17% и 25% соответственно. Их цена превысила стоимость килограмма курицы: 208 и 243 рубля против 200 рублей за куриное мясо. 

Липецкстат представил данные оценки индекса потребительских цен на товары, которые с 1 по 12 января подорожали, подешевели или остались на прежнем уровне.

С начала года в Липецкой области заметно подорожали овощи — больше всего выросли цены на огурцы (+25,16%, до 243 рублей) и помидоры (+17,45%, до 208 рублей за килограмм). Картофель стал дороже на 5,16%, капуста на 1,55%, морковь на 4,78%, лук на 1,6%. Рост цены на водку составил 8,31%, до 865,64 рубля за литр. В первые дни января стали дороже свинина, мороженая рыба, кефир, сухие молочные смеси для детского питания, яйца, печенье, чай, ржаной и пшеничный хлеб, макаронные изделия. Повысилась средняя цена обеда в столовой на 0,68% — готовый обед обойдется теперь 411 рублей. 

Подешевели за первые дни наступившего года от 1% до 1,85% куры, мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, сливочное масло, пастеризованное молоко, сыр, сметана, пшено, яблоки. Свекла стала дешевле на 3,17%. Менее одного процента снизились цены на творог, соль, рис, гречку, бананы. Не изменилась стоимость говядины, баранины, маргарина, сахара, муки. 
Из непродовольственных товаров подорожали мужские и детские футболки, мужские носки (+1,73%), женские эластичные колготки, стиральный порошок, туалетное мыло, зубные щетки, сигареты с фильтром, туалетная бумага, сухие корма для животных (+1,19%). Стали дешевле шампунь и зубная паста. Недельная инфляция не затронула такие товары, как джинсы для детей школьного возраста, детские и взрослые кроссовки, хозяйственное мыло, спички. 

Среди услуг стали дороже модельная стрижка в мужском зале(+0,62%) и восстановление зуба пломбой (+0,45%, до 4858 рублей). Из-за роста НДС повысились коммунальные услуги: услуги отопления подорожали на 1,67% в месяц на человека, холодное водоснабжение и водоотведение подорожало на 1,68% в месяц на человека, горячее водоснабжение — на 1,67% в месяц на человека, электроэнергия — на 1,58% за 100 киловатт/час. На 5,1% подешевела по данным статистического наблюдения поездка на отдых в ОАЭ, тогда как поездка на отдых на Черноморское побережье России стала дороже на 17,95%.

цены
инфляция
0
0
0
0
2

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Бабке
3 минуты назад
Так посадите дома на подоконнике и ешьте весь год. Есть такие сорта помидоров.
Ответить
Правда
5 минут назад
Помидоры и огурцы свежие дерьмо,быстро гниют.
Ответить
Бабка Первая
11 минут назад
Так куры хорошо растут в любое время года, а помидорам зимой даже доставка до магазинов обходится дороже. Или я, городская, туплю?))
Ответить
Пенсионерка
14 минут назад
Всё подорожало и дорожает. Увы.
Ответить
Р
17 минут назад
5.6 в 2025, 4 процента 2026 инфляция...... Слов просто нет.
Ответить
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить