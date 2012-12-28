Встретить Старый Новый год с проституткой не получилось — 31-летний липчанин пришёл в полицию
30-летний мужчина украл велосипед у 9-летнего мальчика
Угонщику двухколёсного друга грозит для пяти лет колонии.
— По данным следствия, 29 сентября прошлого года мужчина украл от магазина «Фикс прайс» на улице Воеводы Вельяминова в Усмани оставленный 9-летним мальчиком велосипед «Стелс». Ущерб был оценён более чем в 9 000 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры.
Но полиция быстро раскрыла кражу: велосипед нашли в сарае мужчины. Его изъяли и вернули матери мальчика.
А мужчине за кражу (по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ) теперь грозит до пяти лет лишения свободы.
