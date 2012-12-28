Все новости
Общество
569
сегодня, 07:00
2

Сегодня в Липецке: юбилей маэстро, что будет с бумажными деньгами

До нашей цивилизации докатилась и премьера третьего «Аватара».

Снег и мороз

В Липецке уже который день зима, которую можно назвать настоящей: сегодня днём температура от -10 до -12 градусов и легкий снег.

0J2A8735 копия.jpg

Отключение воды

С 10:00 перекроют холодную воду:
- ул. Героя России Э. Белана, 12, 14, 16, 18;
- ул. Коцаря, 1, 2, 3а, 3а корп.1, 4, 6;
- ул. Писарева, 37;
- ул. Светлова 26, 29, 29а, 31, 31а;
- ул. Свиридова, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;
- ул. Центральная, 6, 7, 8, 9, 9а, 10 ,11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19;
- ул. Ярославская 13, 19.

В частном секторе забудут про комфорт жители улиц Бабушкина, Баженова, Бардина, Баумана, Богатырской, Брестской, Былинной, Варшавской, Водной, Дачной, Д. Бедного, Добровской, И.С.Бурлакова, К. Булавина, Кочеткова, Курчатова, М.Светлова, Олимпийской, Патриотической, Писарева, Пирогова, Постышева, Рассветной, Р. Зорге, Семенова-Тян-Шанского, Сокольской, Тихой, Третьякова, Хабарова, Ярославской, в переулках Болотникова, Войнич, Курчатова, Полтавском, Ракетном, Ростовской, Свободном, Тёплом, Чугунном.

illkd2tcfzppf7av10hfvf5vq3txu04u.jpg

Свет сегодня отключать никому не планируют.

Пробки

Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать затор.


Победить гололёд

Как и все последние дни, сегодня на улицах липчанам следует быть особенно осторожными. Не сказать, чтобы пришли аж аномальные погодные условия, скорее – обычная зима, но новости о борьбе со льдом подаются, как прорыву в космос.

Вчера в Липецке для расчистки дорог были задействованы 70 единиц спецтехники. Снег вывозили аж на 4-х грейдерах и 19 погрузчиках – потрясающие цифры для XXI века! Да прибудет с ними сила!

0J2A7891 копия.jpg

А как вы считаете – наш город чист зимой? И как обстоят дела в вашем дворе? Напишите в комментариях.

Чайковский Второй

В 19:00 в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) состоится главное культурное событие дня – концерт «Виват, Чайковский!» (12+).

Речь идёт об Александре Чайковском, выдающемся отечественном композиторе, по случаю его 80-летия. Маэстро ставил спектакли и в Липецке, а именно – две музыкальные визитные карточки региона: оперу «Легенда о граде Ельце», которая уже полтора десятилетия собирает зрителей на берегу реки Быстрая Сосна, и мюзикл «Провинциалка», собиравшему полные залы в Мариинском театре и Московском международном доме музыки.

Mc6izL3ARnxMLHEs55TfwlLs35ZBJeKLjPrkwGYjXWRjhn_3dpyZd3bkyIDCyAVHfsLePseRxrUrMD_izW7C4xyC.jpg

Александр Чайковский и солистка Липецкой филармонии Анастасия Пименова. Здесь и вверху фото Липецкой государственной филармонии. 

Сегодня юбиляра будут поздравлять Симфонический оркестр Липецкой филармонии под руководством главного дирижёра Михаила Мясникова. Специальным гостем станет солистка Екатерина Мочалова (Москва), чья домра покорила сердца слушателей по всей стране.
Впервые в Липецке прозвучит «Садовая симфония» и Соната для домры с оркестром Александра Чайковского, а также «Стихии» для мандолины и струнного оркестра Эльмира Низамова.

Театр

В 18:00 в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) покажут спектакль «Маленький принц» (12+).

023rnfitcjcazdz6zvxxfsvf5guaww7i.jpg

Классика по произведению Антуана де Сент-Экзюпери. Совет каждое утром убирать свою планету – оттуда, люди восхищаются этим мудрым словам, но практически никто так не поступает. Может быть, просмотр доброй постановки хоть на некоторое время сможет пробудить что-то человеческое…

Творческий вечер творческого человека

В 19:03 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) состоится творческий вечер Ивана Карпова (12+).

AMsZiHxYkYVi_r3L4emMIVDSme9NQYQ3tnLpn5MPUIPcLLhpXeSHe-1NQZhdkZdwTYJTBLixFqD04C2dXrnV6Wme.jpg

Поэт, актёр, создатель Театра Под Деревом, режиссёр-постановщик Липецкой филармонии, в которой поставил более 20 спектаклей и мюзиклов. Недавно Иван стал лауреатом премии Союза театральных деятелей России. Прекрасная возможность встретится с одарённым человеком и заодно открыть ещё одну грань его таланта – послушать хорошие стихи.

От деревянного рубля к цифровому

Лишь 10% экономически активных россиян готовы полностью перевести свои доходы в цифровой рубль, выяснили в ходе опроса специалисты SuperJob. Ещё 5% согласны получать в цифре часть зарплаты.

Мужчины чуть лояльнее к нововведению, старт которого намечен на 1 сентября 2026 года – 11%, среди женщин таких 8%. Самая беззаботная аудитория – молодёжи до 35 лет, но и среди неё поддержка мудрой инициативы составляет всего 14%.

0J2A0576 копия.jpg

Запомните его таким

Впрочем, это ничего. Сейчас включится телевизор и дорогие россияне «своим собственным умом» дойдут до того, что цифровой рубль им просто необходим, а финансовые накопления – не так уж и нужны. Тем более, что у многих их и так нету.

Кинопремьеры

В четверг на экраны вновь вышли новые фильмы.

«Аватар. Пламя и пепел». США, 2025. Фантастический боевик. Режиссёр Джеймс Кэмерон (16+).

Добрался-таки до наших киноэкранов и американский фильм, премьера которого в мире состоялась 1 декабря 2025 года. Джейк Салли, Нейтири и их дети переживают смерть Нетейама. Противостояние с корпорацией RDA обостряется, и теперь семье предстоит столкнуться с враждебным племенем На`ви во главе с Варанг. Фильм идёт 3 часа 15 минут.

В ролях: Зои Салдана, Сигурни Уивер, Джемейн Клемент.


«Марти Великолепный». США, 2025. Драма, спорт. Джошуа Сэфди (18+).

Амбициозный мечтатель Тимоти Шаламе покоряет мир настольного тенниса. В мире фильм идёт с октября 2025 года, за это время на IMDb он набрал рейтинг в 8,3 балла.

В ролях: Тимоти Шаламе, Гвинет Пелтроу, Абель Феррара.


«Океан чудес». Китай, 2023. Мультфильм. Режиссёр Тианг Сяо Пэн (6+).

И какое же начало очередного года без китайского мультика на наших экранах? Пусть и снятого ещё в 2023 году. О необыкновенных приключениях девочки с красивым именем Шэн. Однажды её смывает за борт, она встречает загадочное существо, о котором ей когда-то рассказывала мама. Девочка попадает в полный удивительных обитателей волшебный мир, надеясь, что существо приведёт её к маме. Такая вот китайская вариация «приключений мамонтёнка».


Дорогие липчане! Мы уже окончательно вошли в рабочий ритм, да и на горизонте маячат первые выходные года. Это приятное «комбо» приправить новостями GOROD48. С нами вы определённо не пропустите ничего важного и интересного, всегда будете в курсе всех событий. Всего то и нужно – заходить на сайт раз в несколько часов и читать новости. Ждём вас на наших электронных страницах снова и снова!
Сегодня в Липецке
1
0
1
1
0

Комментарии (2)

ё
41 минуту назад
Город чист. Рыжая грязь отсутствует. Проблема с реагентами надумана. В данный момент дороги песком не посыпаны, реагентами не залиты и вроде бы всё нормально!
Mollys
53 минуты назад
Я видел лишь первую часть Аватара, фильм классный! Обязательно нужно посмотреть вторую и конечно сходить на третью — такое кино заслуживает огромного экрана это как раз тот случай когда нужно идти в кино.
