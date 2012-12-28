Сегодня в Липецке: юбилей маэстро, что будет с бумажными деньгами

До нашей цивилизации докатилась и премьера третьего «Аватара».

В Липецке уже который день зима, которую можно назвать настоящей: сегодня днём температура от -10 до -12 градусов и легкий снег.









В частном секторе забудут про комфорт жители улиц Бабушкина, Баженова, Бардина, Баумана, Богатырской, Брестской, Былинной, Варшавской, Водной, Дачной, Д. Бедного, Добровской, И.С.Бурлакова, К. Булавина, Кочеткова, Курчатова, М.Светлова, Олимпийской, Патриотической, Писарева, Пирогова, Постышева, Рассветной, Р. Зорге, Семенова-Тян-Шанского, Сокольской, Тихой, Третьякова, Хабарова, Ярославской, в переулках Болотникова, Войнич, Курчатова, Полтавском, Ракетном, Ростовской, Свободном, Тёплом, Чугунном.









Вчера в Липецке для расчистки дорог были задействованы 70 единиц спецтехники. Снег вывозили аж на 4-х грейдерах и 19 погрузчиках – потрясающие цифры для XXI века! Да прибудет с ними сила!









А как вы считаете – наш город чист зимой? И как обстоят дела в вашем дворе? Напишите в комментариях.





Чайковский Второй

Речь идёт об Александре Чайковском, выдающемся отечественном композиторе, по случаю его 80-летия. Маэстро ставил спектакли и в Липецке, а именно – две музыкальные визитные карточки региона: оперу «Легенда о граде Ельце», которая уже полтора десятилетия собирает зрителей на берегу реки Быстрая Сосна, и мюзикл «Провинциалка», собиравшему полные залы в Мариинском театре и Московском международном доме музыки.









Александр Чайковский и солистка Липецкой филармонии Анастасия Пименова. Здесь и вверху фото Липецкой государственной филармонии.

В 18:00 в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) покажут спектакль «Маленький принц» (12+).









В 19:03 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) состоится творческий вечер Ивана Карпова (12+).









Мужчины чуть лояльнее к нововведению, старт которого намечен на 1 сентября 2026 года – 11%, среди женщин таких 8%. Самая беззаботная аудитория – молодёжи до 35 лет, но и среди неё поддержка мудрой инициативы составляет всего 14%.









С 10:00 перекроют холодную воду:- ул. Героя России Э. Белана, 12, 14, 16, 18;- ул. Коцаря, 1, 2, 3а, 3а корп.1, 4, 6;- ул. Писарева, 37;- ул. Светлова 26, 29, 29а, 31, 31а;- ул. Свиридова, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;- ул. Центральная, 6, 7, 8, 9, 9а, 10 ,11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19;- ул. Ярославская 13, 19.Свет сегодня отключать никому не планируют.Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать затор.Как и все последние дни, сегодня на улицах липчанам следует быть особенно осторожными. Не сказать, чтобы пришли аж аномальные погодные условия, скорее – обычная зима, но новости о борьбе со льдом подаются, как прорыву в космос.В 19:00 в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) состоится главное культурное событие дня – концерт «Виват, Чайковский!»Сегодня юбиляра будут поздравлять Симфонический оркестр Липецкой филармонии под руководством главного дирижёра Михаила Мясникова. Специальным гостем станет солистка Екатерина Мочалова (Москва), чья домра покорила сердца слушателей по всей стране.Впервые в Липецке прозвучит «Садовая симфония» и Соната для домры с оркестром Александра Чайковского, а также «Стихии» для мандолины и струнного оркестра Эльмира Низамова.Классика по произведению Антуана де Сент-Экзюпери. Совет каждое утром убирать свою планету – оттуда, люди восхищаются этим мудрым словам, но практически никто так не поступает. Может быть, просмотр доброй постановки хоть на некоторое время сможет пробудить что-то человеческое…Поэт, актёр, создатель Театра Под Деревом, режиссёр-постановщик Липецкой филармонии, в которой поставил более 20 спектаклей и мюзиклов. Недавно Иван стал лауреатом премии Союза театральных деятелей России. Прекрасная возможность встретится с одарённым человеком и заодно открыть ещё одну грань его таланта – послушать хорошие стихи.Лишь 10% экономически активных россиян готовы полностью перевести свои доходы в цифровой рубль, выяснили в ходе опроса специалисты SuperJob. Ещё 5% согласны получать в цифре часть зарплаты.Впрочем, это ничего. Сейчас включится телевизор и дорогие россияне «своим собственным умом» дойдут до того, что цифровой рубль им просто необходим, а финансовые накопления – не так уж и нужны. Тем более, что у многих их и так нету.В четверг на экраны вновь вышли новые фильмы.«Аватар. Пламя и пепел». США, 2025. Фантастический боевик. Режиссёр Джеймс КэмеронДобрался-таки до наших киноэкранов и американский фильм, премьера которого в мире состоялась 1 декабря 2025 года. Джейк Салли, Нейтири и их дети переживают смерть Нетейама. Противостояние с корпорацией RDA обостряется, и теперь семье предстоит столкнуться с враждебным племенем На`ви во главе с Варанг. Фильм идёт 3 часа 15 минут.Зои Салдана, Сигурни Уивер, Джемейн Клемент.«Марти Великолепный». США, 2025. Драма, спорт. Джошуа СэфдиАмбициозный мечтатель Тимоти Шаламе покоряет мир настольного тенниса. В мире фильм идёт с октября 2025 года, за это время на IMDb он набрал рейтинг в 8,3 балла.Тимоти Шаламе, Гвинет Пелтроу, Абель Феррара.«Океан чудес». Китай, 2023. Мультфильм. Режиссёр Тианг Сяо ПэнИ какое же начало очередного года без китайского мультика на наших экранах? Пусть и снятого ещё в 2023 году. О необыкновенных приключениях девочки с красивым именем Шэн. Однажды её смывает за борт, она встречает загадочное существо, о котором ей когда-то рассказывала мама. Девочка попадает в полный удивительных обитателей волшебный мир, надеясь, что существо приведёт её к маме. Такая вот китайская вариация «приключений мамонтёнка».