Общество
42 минуты назад
Липчан просят не подходить к майне
Прорубь огорожена сигнальной лентой, но липчан она не останавливает.
Спасатели убедительно просят не подходить близко к кромке льда, не стоять на границе проруби, не проверять глубину палками, а также следить за детьми и не подпускать их к ограждению.
