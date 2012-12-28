31 декабря 28-летний водитель сел пьяным за руль и попал в смертельное ДТП

Дело дошло до суда, мужчине грозит до 12 лет колонии.

Прокурор Добровского района направил в суд уголовное дело 28-летнего мужчины, обвиняемого в пьяном смертельном ДТП.В канун Нового года — 31 декабря 2024-го мужчина выпивал со знакомым и спиртное закончилось. По данным следствия, вместе c товарищем он на автомобиле «Ниссан Альмера» съездил в магазин за добавкой. Купив алкоголь, мужчины выехали на трассу «Чаплыгин-Липецк», где водитель «Ниссана» не уступил дорогу двигавшемуся в своей полосе автомобилю «Лада Калина», в котором ехала семейная пара. В результате ДТП 44-летний водитель «Лады» погиб, а его 41-летняя жена получила тяжелую сочетанную тупую травму тела. Также в ДТП пострадала 20-летняя девушка. А вот сами пьяный друзья «родились в рубашке» и серьезных травм не получили.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия 28-летнего водителя квалифицированы следствием по пункту «а» части четвёртой статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения». Ему грозит до 12 лет лишения свободы с лишением водительских прав на три года.