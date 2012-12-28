Все новости
Происшествия
1270
сегодня, 16:22
6

31 декабря 28-летний водитель сел пьяным за руль и попал в смертельное ДТП

Дело дошло до суда, мужчине грозит до 12 лет колонии.

Прокурор Добровского района направил в суд уголовное дело 28-летнего мужчины, обвиняемого в пьяном смертельном ДТП.

В канун Нового года — 31 декабря 2024-го мужчина выпивал со знакомым и спиртное закончилось. По данным следствия, вместе c товарищем он на автомобиле «Ниссан Альмера» съездил в магазин за добавкой. Купив алкоголь, мужчины выехали на трассу «Чаплыгин-Липецк», где водитель «Ниссана» не уступил дорогу двигавшемуся в своей полосе автомобилю «Лада Калина», в котором ехала семейная пара. В результате ДТП 44-летний водитель «Лады» погиб, а его 41-летняя жена получила тяжелую сочетанную тупую травму тела. Также в ДТП пострадала 20-летняя девушка. А вот сами пьяный друзья «родились в рубашке» и серьезных травм не получили.

8rrl0bi1z06pnl4uzi3easqd7di0tsux (1).jpg

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия 28-летнего водителя квалифицированы следствием по пункту «а» части четвёртой статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения». Ему грозит до 12 лет лишения свободы с лишением водительских прав на три года.
авария
ДТП
0
5
13
2
1

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Лиза
7 минут назад
12 лет? Мало!
Ответить
Зато
сегодня, 16:52
Целый год расследовали.Смех.
Ответить
Житель
сегодня, 16:49
Нужно пожизненное давать таким персонажам
Ответить
Автохам
сегодня, 16:46
Раньше и пить, и водить автомобиль умели. Сейчас ни того, ни другого не умеют
Ответить
Швондер
сегодня, 16:37
поэтому выпив, не садись за руль. это все кровью давно написано, но нет... тянет на приключения
Ответить
Интересная статья
сегодня, 16:34
По не осторожности, сел пьяным и это неосторожность?
Ответить
