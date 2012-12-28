На 12 улицах Липецка отключат холодную воду

Из-за плановых ремонтных работ на сетях 16 января без холодной воды временно останутся жители 12 улиц в 24 микрорайоне и районе Дикого, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 2, 4, 6 по улице Стаханова, №№ 3а, 4, 8, 9, 12 по улице Смургиса, №№ 37, 39, 41 по улице Водопьянова, №№ 1, 2, 4 по улице Индустриальной, № 78 по улице Депутатской, № 1а в переулке Вишневом, в частном секторе улиц Депутатской, Володарского, Воровского, Чкалова, переулков Верещагина, Даргомыжского, Вишневого, Фруктового.Подвоз воды будет организован по адресу: улица Смургиса, 3а, также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.