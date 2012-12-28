Встретить Старый Новый год с проституткой не получилось — 31-летний липчанин пришёл в полицию
Мэрия готова уже в этом году запустить первый экспериментальный автобусный маршрут по улице Папина. А может, и два
Общество
65
9 минут назад
На 12 улицах Липецка отключат холодную воду
Из-за плановых ремонтных работ на сетях 16 января без холодной воды временно останутся жители 12 улиц в 24 микрорайоне и районе Дикого, сообщили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды будет организован по адресу: улица Смургиса, 3а, также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
0
0
0
0
1
Комментарии