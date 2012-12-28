Все новости
Ночью до -27, днем — до -13
Погода в Липецке
Лилия Самошина с этого дня — министр без приставки и.о.
Общество
Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, дорога через бульвар, и консервация «Туриста»
Общество
На пешеходном переходе сбили 20-летнюю девушку
Происшествия
Встретить Старый Новый год с проституткой не получилось — 31-летний липчанин пришёл в полицию
Происшествия
«Мою знакомую увезли в Воронежскую область в рабство»
Происшествия
Сегодня в Липецке: юбилей маэстро, что будет с бумажными деньгами
Общество
Мэрия готова уже в этом году запустить первый экспериментальный автобусный маршрут по улице Папина. А может, и два
Общество
В районах Сокола и Дачного отключат холодную воду
Общество
В Тракторном появились автобусы-призраки
Общество
Правительство Липецкой области продает кроссовер «Ниссан Террано»
Общество
31 декабря 28-летний водитель сел пьяным за руль и попал в смертельное ДТП
Происшествия
Во время ссоры из-за межи в ход пошла тяпка — сосед получил ею по голове
Происшествия
В роддомах области ужесточены требования к санитарно-эпидемиологических нормам
Здоровье
Помидоры в Липецкой области дороже мяса кур
Экономика
30-летний мужчина украл велосипед у 9-летнего мальчика
Происшествия
На 12 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области сократилось производство оптики и ремонт и монтаж машин и оборудования
Экономика
37-летний мужчина попался на поддельной медсправке
Происшествия
Липчан просят не подходить к майне
Общество
Общество
65
9 минут назад

На 12 улицах Липецка отключат холодную воду

Из-за плановых ремонтных работ на сетях 16 января без холодной воды временно останутся жители 12 улиц в 24 микрорайоне и районе Дикого, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 2, 4, 6 по улице Стаханова, №№ 3а, 4, 8, 9, 12 по улице Смургиса, №№ 37, 39, 41 по улице Водопьянова, №№ 1, 2, 4 по улице Индустриальной, № 78 по улице Депутатской, № 1а в переулке Вишневом, в частном секторе улиц Депутатской, Володарского, Воровского, Чкалова, переулков Верещагина, Даргомыжского, Вишневого, Фруктового. 

Подвоз воды будет организован по адресу: улица Смургиса, 3а, также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 
0
0
0
0
1

Комментарии

Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
