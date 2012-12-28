Встретить Старый Новый год с проституткой не получилось — 31-летний липчанин пришёл в полицию
Дело о гибели липчанина из-за сошедшей с балкона наледи прекращено за примирением сторон
11-летняя девочка перевела 179 тысяч рублей мошенникам: деньги матери вернёт дроппер из Адыгеи
Общество
271
15 минут назад
1
Правительство Липецкой области продает кроссовер «Ниссан Террано»
Начальная цена продажи автомобиля — 961 тысяча рублей.
Такие аукционы — не редкость. GOROD48 в ноябре прошлого года рассказывал, например, о продаже министерством имущественных и земельных отношений сразу 23-х старых служебных машины. От «Оки» 2005 года выпуска со стартовой ценой продажи в 97 тысяч рублей до «Ниссана Кашкай» 2013 года, выставленного на торги за 696 тысяч.
Торги прошли скромно. Из 23 машин удалось продать лишь одну — «Ладу Приору» за 244 тысячи рублей. Сейчас министерство ищет возможность продать 16 февраля еще 12 машин посредством публичного предложения. Это процедура предусмотрена только после несостоявшихся торгов.
Это непростая процедура. Победителем торгов признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения» при отсутствии предложений других участников. Если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками проводится новый аукцион — на этот раз с повышением шага. Спрогнозировать итоговую цену продажи в этих случаях невозможно.
Также министерство имущественных и земельных отношений ведет подготовку к аукциону по продаже еще 39 машин, запланированного на февраль.
0
0
0
1
3
Комментарии (1)