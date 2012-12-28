Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Ночью до -27, днем — до -13
Погода в Липецке
Десять человек находятся в ожоговом центре с обморожениями
Здоровье
Лилия Самошина с этого дня — министр без приставки и.о.
Общество
Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, дорога через бульвар, и консервация «Туриста»
Общество
Встретить Старый Новый год с проституткой не получилось — 31-летний липчанин пришёл в полицию
Происшествия
«Мою знакомую увезли в Воронежскую область в рабство»
Происшествия
На пешеходном переходе сбили 20-летнюю девушку
Происшествия
Сегодня в Липецке: юбилей маэстро, что будет с бумажными деньгами
Общество
Именитые приглашённые режиссёры готовят две премьеры в театре Толстого
Культура
В районах Сокола и Дачного отключат холодную воду
Общество
Читать все
Министр здравоохранения Липецкой области создала Telegram-канал
Общество
«Мою знакомую увезли в Воронежскую область в рабство»
Происшествия
Цены на бензин в Липецкой области выросли с начала года
Экономика
В Тракторном появились автобусы-призраки
Общество
На пешеходном переходе сбили 20-летнюю девушку
Происшествия
На Центральном пляже спасатели вырезают майну для крещенской купели
Общество
Дело о гибели липчанина из-за сошедшей с балкона наледи прекращено за примирением сторон
Происшествия
Правительство Липецкой области продает кроссовер «Ниссан Террано»
Общество
11-летняя девочка перевела 179 тысяч рублей мошенникам: деньги матери вернёт дроппер из Адыгеи
Происшествия
Пять покупок в алкомаркете за чужой счёт обернулись судимостью
Происшествия
Читать все
Общество
271
15 минут назад
1

Правительство Липецкой области продает кроссовер «Ниссан Террано»

Начальная цена продажи автомобиля — 961 тысяча рублей.

Министерство имущественных и земельных отношений Липецкой области выставило на торги кроссовер «Ниссан Террано» с комплектом запасных шипованных колес 2016 года выпуска. Начальная цена машины — 961 тысяча рублей.

DSC_00840.jpg

DSC_00860.jpg

Такие аукционы — не редкость. GOROD48 в ноябре прошлого года рассказывал, например, о продаже министерством имущественных и земельных отношений сразу 23-х старых служебных машины. От «Оки» 2005 года выпуска со стартовой ценой продажи в 97 тысяч рублей до «Ниссана Кашкай» 2013 года, выставленного на торги за 696 тысяч.

Торги прошли скромно. Из 23 машин удалось продать лишь одну — «Ладу Приору» за 244 тысячи рублей. Сейчас министерство ищет возможность продать 16 февраля еще 12 машин посредством публичного предложения. Это процедура предусмотрена только после несостоявшихся торгов.

Это непростая процедура. Победителем торгов признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения» при отсутствии предложений других участников. Если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками проводится новый аукцион — на этот раз с повышением шага. Спрогнозировать итоговую цену продажи в этих случаях невозможно.

Также министерство имущественных и земельных отношений ведет подготовку к аукциону по продаже еще 39 машин, запланированного на февраль.
торги
аукцион
0
0
0
1
3

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Партработник
10 минут назад
Наверное на аурусы будут пересаживаться.
Ответить
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить