На качество школьного питания поступило всего восемь жалоб

В управлении образования считают снижение объема критики отличным показателем качества работы новых операторов.

Как сообщили GOROD48 в управлении образования и науки Липецкой области, на «горячую линию» по организации и качеству школьного питания с начала января поступило всего восемь претензий. По большинству, жалобы родителей пришлись на начало месяца, когда из-за смены поставщиков питания детям вместо горячих блюд предлагали бутерброды с напитками. Это ситуация уже исправлена, так как новые поставщики активно включились в работу после зимних каникул. Сейчас телефон «горячей линии» в управлении молчит.



Свои претензии и пожелания по организации и качеству школьных обедов для учеников младших классов можно высказать по телефону «горячей линии»

(4742) 32-94-35.



Напомним, раньше в Липецке монополистом школьного питания была компания «Фьюжен Менеджмент», теперь городских учеников кормят четыре оператора питания (по области — 9). Смена оператора организации школьного питания стала реакцией на шквал критики о качестве ее работы.



Бесплатное горячее питание в регионе получают все школьники. Для учеников с 1 по 4 класс — это первое, второе и компот, для остальных может быть чай с бутербродом. Из регионального бюджета на школьное питание в этом году выделено 800 миллионов рублей. Родители в месяц доплачивают от 250 рублей (в Долгоруковском районе) до 2 000 рублей (в Липецке).