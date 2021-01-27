Общество

сегодня, 14:25

На качество школьного питания поступило всего восемь жалоб

4 603
#школьное питание #горячая линия #жалоба
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На качество школьного питания поступило всего восемь жалоб

В управлении образования считают снижение объема критики отличным показателем качества работы новых операторов.

Как сообщили GOROD48 в управлении образования и науки Липецкой области, на «горячую линию» по организации и качеству школьного питания с начала января поступило всего восемь претензий. По большинству, жалобы родителей пришлись на начало месяца, когда из-за смены поставщиков питания детям вместо горячих блюд предлагали бутерброды с напитками. Это ситуация уже исправлена, так как новые поставщики активно включились в работу после зимних каникул. Сейчас телефон «горячей линии» в управлении молчит.

Свои претензии и пожелания по организации и качеству школьных обедов для учеников младших классов можно высказать по телефону «горячей линии»
(4742) 32-94-35.

Напомним, раньше в Липецке монополистом школьного питания была компания «Фьюжен Менеджмент», теперь городских учеников кормят четыре оператора питания (по области — 9). Смена оператора организации школьного питания стала реакцией на шквал критики о качестве ее работы.

Бесплатное горячее питание в регионе получают все школьники. Для учеников с 1 по 4 класс — это первое, второе и компот, для остальных может быть чай с бутербродом. Из регионального бюджета на школьное питание в этом году выделено 800 миллионов рублей. Родители в месяц доплачивают от 250 рублей (в Долгоруковском районе) до 2 000 рублей (в Липецке).
4 603
#школьное питание #горячая линия #жалоба
1

Комментарии (4)

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Nuts

39 минут назад
А имена героев (компаний) секрет? Ладно скрывать когда криминал, а тут героев надо знать в лицо.
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Власть

45 минут назад
Поменялась.Сына Шамаева пинком под зад.
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Илита г. Липецка навеки-вечные !

сегодня, 14:38
Глава Липецка Михаил Гулевский, председатель горсовета Валерий Синюц, председатель департамента образования Анна Шамаева встретились с президентом группы компаний Fusion management, являющейся крупным российским оператором общественного питания. С потенциальным инвестором обсуждались некоторые аспекты предполагаемого сотрудничества. Андрей Шамаев, Москва, Россия. Окончил ЛГТУ в 2006. Место работы: ООО ГК Фьюжен Менеджмент 84 подписчика.
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60 +

сегодня, 14:35
Остольные не могут жаловаться они отродились .
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