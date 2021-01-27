В Липецкой области с начала коронавирсной эпидемии закрылся минимум коммерческих фирм

Количество закрытых коммерческих компаний за «коронавирусный» 2020 год в регионе не составляет и одного процента от их общего числа, тогда как в среднем по России падение частного сектора экономики составило 9%





В 2020 году в России прекратили деятельность 515,5 тыс. коммерческих организаций или каждая шестая компания в стране. Количество закрытых компаний в 2,4 раза превысило число вновь созданных. Убыль бизнеса произошла во всех российских регионах за исключением двух (Бурятия, где число компаний выросло на 6,3%, до 14,3 тыс. и Чукотский автономный округ (+3,3%, до 560).



Особенно существенно сократилось количество действующих компаний в Санкт-Петербурге, Тульской области, Кабардино-Балкарии, Москве и Псковской области. В Санкт-Петербурге за год число коммерческих организаций снизилось на 15,4%, до 220,5 тыс.; в Тульской области - на 15,2%, до 21,4 тыс.; в Кабардино-Балкарии - на 14,92%, до 7,2 тыс.; в Москве - на 14,91%, до 570,2 тыс.; в Псковской области - на 14,85%, до 9 тыс.; в Калининградской области - на 14,4%, до 31,4 тыс.; в Карачаево-Черкесии - на 11,8%, до 3,9 тыс.; в Оренбургской области - на 11,65%, до 20,2 тыс.; в Астраханской области - на 11,1%, до 9,3 тыс.; в Белгородской области - на 10,9%, до 24,1 тыс.



Минимальная убыль бизнеса фиксировалась в Севастополе (количество компаний сократилось лишь на 0,6%, до 8,1 тыс.); Липецкой области (-0,9%, до 14,5 тыс.); Орловской области (-2,7%, до 8,7 тыс.); Ленинградской области (-2,97%, до 23,1 тыс.); Башкирии (-2,98%, до 60,7 тыс.); Алтайском крае (-3,57%, до 35,85 тыс.); Забайкальском крае (-3,64%, до 8 тыс.) и Республике Алтай (-3,67%, до 3,2 тыс.).





В 2020 году в России прекратили деятельность 515,5 тыс. коммерческих организаций или каждая шестая компания в стране. Соотношение закрытых и открытых компаний оказалось в прошлом году в РФ худшим за 18 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.В 2020 году в России прекратили деятельность 515,5 тыс. коммерческих организаций или каждая шестая компания в стране. Количество закрытых компаний в 2,4 раза превысило число вновь созданных. Убыль бизнеса произошла во всех российских регионах за исключением двух (Бурятия, где число компаний выросло на 6,3%, до 14,3 тыс. и Чукотский автономный округ (+3,3%, до 560).Особенно существенно сократилось количество действующих компаний в Санкт-Петербурге, Тульской области, Кабардино-Балкарии, Москве и Псковской области. В Санкт-Петербурге за год число коммерческих организаций снизилось на 15,4%, до 220,5 тыс.; в Тульской области - на 15,2%, до 21,4 тыс.; в Кабардино-Балкарии - на 14,92%, до 7,2 тыс.; в Москве - на 14,91%, до 570,2 тыс.; в Псковской области - на 14,85%, до 9 тыс.; в Калининградской области - на 14,4%, до 31,4 тыс.; в Карачаево-Черкесии - на 11,8%, до 3,9 тыс.; в Оренбургской области - на 11,65%, до 20,2 тыс.; в Астраханской области - на 11,1%, до 9,3 тыс.; в Белгородской области - на 10,9%, до 24,1 тыс.Минимальная убыль бизнеса фиксировалась в Севастополе (количество компаний сократилось лишь на 0,6%, до 8,1 тыс.); Липецкой области (-0,9%, до 14,5 тыс.); Орловской области (-2,7%, до 8,7 тыс.); Ленинградской области (-2,97%, до 23,1 тыс.); Башкирии (-2,98%, до 60,7 тыс.); Алтайском крае (-3,57%, до 35,85 тыс.); Забайкальском крае (-3,64%, до 8 тыс.) и Республике Алтай (-3,67%, до 3,2 тыс.).