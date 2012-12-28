В области проверяется серия сообщений о минировании: среди атакованных министерство образования

Письма с угрозами также получили два колледжа.

Утром экстренные службы начали проверку зданий лебедянского педагогического колледжа — его администрация получила письмо с сообщением о минировании. Следом такие же письма получили областное министерство образования и липецкий индустриально-строительный колледж.«Спецслужбы оперативно выехали на место. Проводится проверка», — сообщает правительство области.