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В области проверяется серия сообщений о минировании: среди атакованных министерство образования
Происшествия
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сегодня, 09:36
В области проверяется серия сообщений о минировании: среди атакованных министерство образования
Письма с угрозами также получили два колледжа.
«Спецслужбы оперативно выехали на место. Проводится проверка», — сообщает правительство области.
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