Происшествия

9 минут назад

Липчанин украл ограждение моста в Тамбовской области

45
#кража
Липчанин украл ограждение моста в Тамбовской области

Ограждение он срезал и сдал в скупку. Его также подозревают в краже металлической трубы.

25 января в отделение полиции Петровского района Тамбовской области поступила информация о хищении металлического ограждения с моста через реку Матыра.

Во время проведения оперативно-розыскных действий было установлено, что  мужчина, проживающий в Липецкой области,  демонтировал ограждение с помощью электрорезака и похитил, использовав собственный легковой автомобиль. Получив оперативную информацию, сотрудники уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным задержали по подозрению в совершении преступного деяния 45-летнего мужчину, который  решил поживиться государственной собственностью.

Как сообщили в УМД России по Тамбовской области, похищенное изъято. Проводится техническая экспертиза по причиненному материальному ущербу. Ограждение придется обязательно восстанавливать для обеспечения безопасности для граждан при переходе моста. В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый причастен также к аналогичному хищению около села Песковатка части металлической трубы. Металлоизделия он сдавал в пункт приема с целью получения незаконного вознаграждения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».
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45
#кража

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