Липчанин украл ограждение моста в Тамбовской области

Ограждение он срезал и сдал в скупку. Его также подозревают в краже металлической трубы.

25 января в отделение полиции Петровского района Тамбовской области поступила информация о хищении металлического ограждения с моста через реку Матыра.



Во время проведения оперативно-розыскных действий было установлено, что мужчина, проживающий в Липецкой области, демонтировал ограждение с помощью электрорезака и похитил, использовав собственный легковой автомобиль. Получив оперативную информацию, сотрудники уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным задержали по подозрению в совершении преступного деяния 45-летнего мужчину, который решил поживиться государственной собственностью.



Как сообщили в УМД России по Тамбовской области, похищенное изъято. Проводится техническая экспертиза по причиненному материальному ущербу. Ограждение придется обязательно восстанавливать для обеспечения безопасности для граждан при переходе моста. В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый причастен также к аналогичному хищению около села Песковатка части металлической трубы. Металлоизделия он сдавал в пункт приема с целью получения незаконного вознаграждения.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».

