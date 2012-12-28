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Общество
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55 минут назад
Футбольный клуб «Рубин» требует с грязинца 370 000 рублей
Клуб обнаружил на маркетплейсе футболки с изображением своего товарного знака.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ООО «Футбольный клуб «Рубин» указало в иске, что обнаружило футболки с изображением своего товарного знака на маркетплейсе Wildberries. Их продавал магазин «LipShop Kids» грязинского индивидуального предпринимателя.
Футбольный клуб направил в адрес грязинца претензию с предложением выплатить компенсацию. Но требования не были исполнены и теперь правообладатель обратился в суд. Дело будет рассмотрено в порядке упрощенного производства.
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