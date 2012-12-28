Футбольный клуб «Рубин» требует с грязинца 370 000 рублей

Клуб обнаружил на маркетплейсе футболки с изображением своего товарного знака.

Казанский футбольный клуб «Рубин» подал иск в Арбитражный суд на грязинского предпринимателя и требует с него 370 000 рублей — компенсацию за использование своего товарного знака — щита Рубин Казань.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ООО «Футбольный клуб «Рубин» указало в иске, что обнаружило футболки с изображением своего товарного знака на маркетплейсе Wildberries. Их продавал магазин «LipShop Kids» грязинского индивидуального предпринимателя.Футбольный клуб направил в адрес грязинца претензию с предложением выплатить компенсацию. Но требования не были исполнены и теперь правообладатель обратился в суд. Дело будет рассмотрено в порядке упрощенного производства.