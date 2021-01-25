В Ельце ликвидировали провал на дороге, в который угодил автомобиль

Дорога подлежит капитальному ремонту

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Вчера вечером на улице Коммунаров в провал на дороге передней частью угодил автомобиль «Лада Приора». Как сообщили в администрации Ельца, водитель при этом не пострадал.- На 2021-2022 годы запланирован капитальный ремонт улицы Коммунаров. В 2020 году на этой улице велись работы по замене коммуникаций - теплосетей и сетей водоснабжения. На участке напротив стадиона «Труд» работы по капитальному ремонту сетей магистрального водоснабжения выполнял подрядчик ОГУП «Елецводоканал» - ООО «Энергосеть» (г. Липецк). В декабре им была проведена обратная засыпка сетей. После происшествия подрядчик устранил проседание грунта, а в течение сегодняшнего дня по всей улице ведутся работы по укреплению дорожного полотна, - добавили в пресс-службе администрации Ельца.