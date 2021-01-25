Происшествия

сегодня, 17:13

В Ельце ликвидировали провал на дороге, в который угодил автомобиль

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#провал на дороге
В Ельце ликвидировали провал на дороге, в который угодил автомобиль

Дорога подлежит капитальному ремонту

Вчера вечером на улице Коммунаров в провал на дороге передней частью угодил автомобиль «Лада Приора».  Как сообщили в администрации Ельца, водитель при этом не пострадал.

- На 2021-2022 годы запланирован капитальный ремонт улицы Коммунаров. В 2020 году на этой улице велись работы по замене коммуникаций - теплосетей и сетей водоснабжения. На участке напротив стадиона «Труд» работы по капитальному ремонту сетей магистрального водоснабжения выполнял подрядчик ОГУП «Елецводоканал» - ООО «Энергосеть» (г. Липецк). В декабре им была проведена обратная засыпка сетей.  После происшествия подрядчик устранил проседание грунта, а в течение сегодняшнего дня по всей улице ведутся работы по укреплению дорожного полотна, - добавили в пресс-службе администрации Ельца.

Фото: vk.com/my_elets

3 521
#провал на дороге

Комментарии (3)

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Подготовка дорог

4 минуты назад
коммунальных сооружений на высшем уровне Сколько отмыли господа вам еще мало все в сговоре да
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Там была ловчая яма !

13 минут назад
Охотились на Мамонтов !.
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Артурчик

53 минуты назад
Только онлайн лыжню не пускайте по этой улице, а то все лыжники в яму попадают.
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