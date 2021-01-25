Россияне назвали делающую их счастливыми сумму месячного дохода

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди россиян и выяснил, сколько денег, по их мнению, нужно получать в месяц для счастья.





Среднестатистическому россиянину для счастья нужно 166 тысяч рублей в месяц, - свидетельствуют данные соцопроса.



Причем в среднем запросы мужчин на 28% выше, чем женщин: 187 тысяч и 146 тысяч рублей соответственно.



По данным социсследования, самые высокие денежные запросы среди населения мегаполисов традиционно у жителей российской столицы — 220 тысяч рублей.



На втором месте — Владивосток (200 тысяч рублей), на третьем — Ростов-на-Дону (190 тысяч рублей).



Авторы исследования также сообщили, что среднестатистическому жителю Санкт-Петербурга для счастья надо 176 тысяч рублей. Жителю Челябинска - 175 тысяч рублей, а в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Саратове и Хабаровске — 170 тысяч рублей смогут сделать их жителей счастливыми.



Самые низкие запросы у жителей Оренбурга — 124 тысяч рублей. Кировчанам нужно 132 тысячи рублей, пензенцам - 136 тысяч рублей, а в Ульяновске и в Барнауле — 138 тысяч рублей в месяц.



В исследовании приняли участие 22 тысячи респондентов из всех округов и регионов России, - передает Сервис по поиску работы SuperJob провел социологический опрос среди жителей России и выяснил, сколько денег, по их мнению, нужно получать в месяц для счастья.Среднестатистическому россиянину для счастья нужно 166 тысяч рублей в месяц, - свидетельствуют данные соцопроса.Причем в среднем запросы мужчин на 28% выше, чем женщин: 187 тысяч и 146 тысяч рублей соответственно.По данным социсследования, самые высокие денежные запросы среди населения мегаполисов традиционно у жителей российской столицы — 220 тысяч рублей.На втором месте — Владивосток (200 тысяч рублей), на третьем — Ростов-на-Дону (190 тысяч рублей).Авторы исследования также сообщили, что среднестатистическому жителю Санкт-Петербурга для счастья надо 176 тысяч рублей. Жителю Челябинска - 175 тысяч рублей, а в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Саратове и Хабаровске — 170 тысяч рублей смогут сделать их жителей счастливыми.Самые низкие запросы у жителей Оренбурга — 124 тысяч рублей. Кировчанам нужно 132 тысячи рублей, пензенцам - 136 тысяч рублей, а в Ульяновске и в Барнауле — 138 тысяч рублей в месяц.В исследовании приняли участие 22 тысячи респондентов из всех округов и регионов России, - передает RT