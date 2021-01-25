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сегодня, 12:35

Россияне назвали делающую их счастливыми сумму месячного дохода

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#деньги

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди россиян и выяснил, сколько денег, по их мнению, нужно получать в месяц для счастья.

Сервис по поиску работы SuperJob провел социологический опрос среди жителей России и выяснил, сколько денег, по их мнению, нужно получать в месяц для счастья.

Среднестатистическому россиянину для счастья нужно 166 тысяч рублей в месяц, - свидетельствуют данные соцопроса.

Причем в среднем запросы мужчин на 28% выше, чем женщин: 187 тысяч и 146 тысяч рублей соответственно.

По данным социсследования, самые высокие денежные запросы среди населения мегаполисов традиционно у жителей российской столицы — 220 тысяч рублей.

На втором месте — Владивосток (200 тысяч рублей), на третьем — Ростов-на-Дону (190 тысяч рублей).

Авторы исследования также сообщили, что среднестатистическому жителю Санкт-Петербурга для счастья надо 176 тысяч рублей. Жителю Челябинска - 175 тысяч рублей, а в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Саратове и Хабаровске — 170 тысяч рублей смогут сделать их жителей счастливыми.

Самые низкие запросы у жителей Оренбурга — 124 тысяч рублей. Кировчанам нужно 132 тысячи рублей, пензенцам - 136 тысяч рублей, а в Ульяновске и в Барнауле — 138 тысяч рублей в месяц.

В исследовании приняли участие 22 тысячи респондентов из всех округов и регионов России, - передает RT.
153
#деньги

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