сегодня, 12:35
Россияне назвали делающую их счастливыми сумму месячного дохода
Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди россиян и выяснил, сколько денег, по их мнению, нужно получать в месяц для счастья.
Среднестатистическому россиянину для счастья нужно 166 тысяч рублей в месяц, - свидетельствуют данные соцопроса.
Причем в среднем запросы мужчин на 28% выше, чем женщин: 187 тысяч и 146 тысяч рублей соответственно.
По данным социсследования, самые высокие денежные запросы среди населения мегаполисов традиционно у жителей российской столицы — 220 тысяч рублей.
На втором месте — Владивосток (200 тысяч рублей), на третьем — Ростов-на-Дону (190 тысяч рублей).
Авторы исследования также сообщили, что среднестатистическому жителю Санкт-Петербурга для счастья надо 176 тысяч рублей. Жителю Челябинска - 175 тысяч рублей, а в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Саратове и Хабаровске — 170 тысяч рублей смогут сделать их жителей счастливыми.
Самые низкие запросы у жителей Оренбурга — 124 тысяч рублей. Кировчанам нужно 132 тысячи рублей, пензенцам - 136 тысяч рублей, а в Ульяновске и в Барнауле — 138 тысяч рублей в месяц.
В исследовании приняли участие 22 тысячи респондентов из всех округов и регионов России, - передает RT.