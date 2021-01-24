Общество

сегодня, 15:10

Жители новых микрорайонов Липецка стоят с ведрами в очереди за водой

63 2454
#коммунальная авария
9
Жители новых микрорайонов Липецка стоят с ведрами в очереди за водой

В ожидании они могу проводить более часа.

В новых микрорайонах Липецка жители многоквартирных домов после аварии на трубопроводе ЛГЭК возле ТРЦ «Ривьера». Фотографией такой очереди с редакцией поделилась Ангелина Ш.

- 27 микрорайон. Воды холодной и горячей нет с 00.00 23.01.2021 года, - пишет девушка в социальных сетях. - Люди стоят в очереди за водой по несколько часов. Среди них много пенсионеров. Может начнем что-то делать?

Ранее пресс-служба администрации Липецка сообщала, что в результате аварии холодное водоснабжение отсутствует по адресам: улица Катукова 25, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, вл.51, стр. 27а, улица Кривенкова 11, 11а, 13, 13а, 15, 17, 7а, 9, улица Белана 1, 11, 11а, 13, 3, 5, 7, 9, улица Стаханова 36, 40, 42а, 44, 46, 48, 48а, 50, 52, улица Хорошавина 1, 10, 11, 11а, 11б, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 27, 29а, 3, 4, 6, 8, 9, 9а, стр.2, улица Шуминского 1, 1/1, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 1а, 3, 6, 7, 8а, улица Москаленко,1.

Подвоз воды по заявкам жителей организован по адресу: улица Стаханова, дом №36.

- Отключение водоснабжения вынужденное - сейчас специалисты продолжают работы по дренированию водовода диаметром 700 мм в районе дома №51 по улице Катукова. Завершить его мы планируем в 13.00. Ремонтные работы начнём сразу после этого, - пояснили мэрии в ресурсоснабжающей организации.
63 2454
#коммунальная авария
9

Комментарии (63)

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Прослушиваются недовольные нотки !

7 минут назад
Хорошо, поднимем налоги !.
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Ой ,ну скорее бы !

9 минут назад
Голосовать за Путина !.
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Вот вам и под контролем.

9 минут назад
Под контролем из Инстаграмма. Хотя бы приехала и воочию посмотрела что там творится и как идут дела. Это говорит о том что это ваши проблеммы и ваши трудности.
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ОПРОС

10 минут назад
Как справить нужду в такой ситуации?
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)))

13 минут назад
Довели до разрухи, зато с айфонами и тачками .
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Пенсионеры

15 минут назад
за это голосовали ,им надо постоять на свежем воздухе .....
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Довели до разрухи

18 минут назад
А если война,голод и отсутствие воды,электричества и газа
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Е мое

18 минут назад
Больше ж не на что время убить в выходной
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123

18 минут назад
А что скажет об этом Терешкова, внести в конституцию поправку о снятии ответственности за это?
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Прощай немытая

21 минуту назад
Не скажу в каких странах , не скажу у кого на голове вот эти ведра красоаались бы . Это теперь девки с новых не мытые придут ?
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