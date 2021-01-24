Жители новых микрорайонов Липецка стоят с ведрами в очереди за водой

В ожидании они могу проводить более часа.

В новых микрорайонах Липецка жители многоквартирных домов после аварии на трубопроводе ЛГЭК возле ТРЦ «Ривьера». Фотографией такой очереди с редакцией поделилась Ангелина Ш.



- 27 микрорайон. Воды холодной и горячей нет с 00.00 23.01.2021 года, - пишет девушка в социальных сетях. - Люди стоят в очереди за водой по несколько часов. Среди них много пенсионеров. Может начнем что-то делать?



Ранее пресс-служба администрации Липецка сообщала, что в результате аварии холодное водоснабжение отсутствует по адресам: улица Катукова 25, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, вл.51, стр. 27а, улица Кривенкова 11, 11а, 13, 13а, 15, 17, 7а, 9, улица Белана 1, 11, 11а, 13, 3, 5, 7, 9, улица Стаханова 36, 40, 42а, 44, 46, 48, 48а, 50, 52, улица Хорошавина 1, 10, 11, 11а, 11б, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 27, 29а, 3, 4, 6, 8, 9, 9а, стр.2, улица Шуминского 1, 1/1, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 1а, 3, 6, 7, 8а, улица Москаленко,1.



Подвоз воды по заявкам жителей организован по адресу: улица Стаханова, дом №36.



- Отключение водоснабжения вынужденное - сейчас специалисты продолжают работы по дренированию водовода диаметром 700 мм в районе дома №51 по улице Катукова. Завершить его мы планируем в 13.00. Ремонтные работы начнём сразу после этого, - пояснили мэрии в ресурсоснабжающей организации.