Происшествия

59 минут назад

В Становлянском районе сгорел дом

362
#пожар #МЧС
В Становлянском районе сгорел дом

А СНТ под Липецком осталось без электричества.

В селе Телегино Становлянского района на улице Механизаторов вечером 23 января горел жилой дом площадью 72 квадратных метра, сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.

- В результате огонь уничтожил сгораемые конструкции здания по всей площади, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области. - Тушением пожара и ликвидацией последствий горения занимались два отделения пожарных.

В Липецке в СНТ «Монтажник» 23 января около 11.00 в результате короткого замыкания произошло возгорание трансформатора ЛГЭК. Огонь потушили бойцы одного пожарного отделения.

На улице Металлистов в Липецке в это же время загорелась деревянная надворная постройка площадью девять квадратных метров. Пожарные отстояли две трети объекта.

В доме №11а по улице Студенческий городок 23 января в результате короткого замыкания в подъезде девятиэтажного дома загорелся электрощиток. Площадь возгорания составил пол квадратных метра.

- Жертв и пострадавших в происшествиях нет, - дополнили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области. - С начала года наблюдается положительная динамика по этому показателю. По отношению к аналогичному периоду прошлого года в Липецкой области количество погибших и пострадавших не растет.
362
#пожар #МЧС

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