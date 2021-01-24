В Становлянском районе сгорел дом

А СНТ под Липецком осталось без электричества.

В селе Телегино Становлянского района на улице Механизаторов вечером 23 января горел жилой дом площадью 72 квадратных метра, сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.



- В результате огонь уничтожил сгораемые конструкции здания по всей площади, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области. - Тушением пожара и ликвидацией последствий горения занимались два отделения пожарных.



В Липецке в СНТ «Монтажник» 23 января около 11.00 в результате короткого замыкания произошло возгорание трансформатора ЛГЭК. Огонь потушили бойцы одного пожарного отделения.



На улице Металлистов в Липецке в это же время загорелась деревянная надворная постройка площадью девять квадратных метров. Пожарные отстояли две трети объекта.



В доме №11а по улице Студенческий городок 23 января в результате короткого замыкания в подъезде девятиэтажного дома загорелся электрощиток. Площадь возгорания составил пол квадратных метра.



- Жертв и пострадавших в происшествиях нет, - дополнили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области. - С начала года наблюдается положительная динамика по этому показателю. По отношению к аналогичному периоду прошлого года в Липецкой области количество погибших и пострадавших не растет.