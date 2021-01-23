Происшествия

сегодня, 12:01

На улице Студеновской серьезное ДТП

8 1998
#ДТП
На улице Студеновской серьезное ДТП

Столкнулись два автомобиля.

Сегодня утром около педуниверситета столкнулись два автомобиля. О пострадавших пока ничего не сообщается.

Новость дополнена. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ДТП обошлось без пострадавших. По предварительной информации, один из автомобилей занесло перед столкновением. Была задета еще третья машина, которая припарковалась рядом с остановкой.  
8 1998
#ДТП

Комментарии (8)

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Мимоходом

6 минут назад
Занесло - это следствие. А почему занесло?
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Минус

8 минут назад
три .....!
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Надежда

12 минут назад
Вообще-то ТРИ машины.
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Алкаш

22 минуты назад
А чем это «серьёзное» ДТП отличается от несерьёзных?
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оленей посчитали?

24 минуты назад
выдать им свитера с оленями
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МИРОТВОРЕЦ

34 минуты назад
гиблые люди , постоянно .
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)))

35 минут назад
Ходите пешком, если на ровной дороге заносит.
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Ответ

47 минут назад
Гиблое место ,постоянно .
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