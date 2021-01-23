На улице Студеновской серьезное ДТП

Столкнулись два автомобиля.

Сегодня утром около педуниверситета столкнулись два автомобиля. О пострадавших пока ничего не сообщается.



Новость дополнена. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ДТП обошлось без пострадавших. По предварительной информации, один из автомобилей занесло перед столкновением. Была задета еще третья машина, которая припарковалась рядом с остановкой.