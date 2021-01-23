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сегодня, 10:45

Липецкие следователи устанавливают места массового захоронения пленных концлагеря

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#война #смерть #расследование
Липецкие следователи устанавливают места массового захоронения пленных концлагеря

Он находился на территории нынешней Липецкой области. В 1943 году фашисты там сожгли заживо мирных жителей.

Сотрудники регионального следственного управления Следственного комитета России устанавливают места захоронений мирных жителей, погибших в результате преступлений немецко-фашистских захватчиков. Следователи участвуют в проекте «Без срока давности».

— По воспоминаниям старожилов, на территории деревни Ивановка Ожогинского сельсовета Воловского муниципального района в период оккупации 1941–1943 гг. находился концлагерь (пересылочный лагерь). Опрошенные местные жители сообщили об ужасающем преступлении солдат вермахта. В размещенные на окраине деревни каменные конюшни в январе 1943 года фашисты согнали пленных, огородили их колючей проволокой и подожгли строения. По словам ветеранов, лишь немногие смогли выбраться из огня. — об этом рассказали в пресс-службе регионального следственного управления.

Чтобы подтвердить массовое убийство мирных жителей, следователи направили запросы в государственные архивы страны. После того, как получат ответы, они смогут принять решения по преступлениям нацистов и их пособников в рамках уголовно-процессуального законодательства.

Кроме того, офицеры регионального СК России оказывают помощь добровольческим поисковым отрядам в обнаружении захоронений погибших солдат Красной Армии. Особое внимание липецкие следователи уделяют фронтовикам, тыловикам и жителям блокадного Ленинграда. Ветеранам оказывают адресную помощь.
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#война #смерть #расследование

Комментарии (3)

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Перри Мейсон

29 минут назад
"фашисты согнали пленных, огородили их колючей проволокой и подожгли строения" Цивилизованная страна Германия, че..
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Ваш

33 минуты назад
Какого концлагеря? Сталинского?
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контора пишет

36 минут назад
как насчет 1 мировой войны и войны 1812 года ?
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