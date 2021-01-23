Липецкие следователи устанавливают места массового захоронения пленных концлагеря

Он находился на территории нынешней Липецкой области. В 1943 году фашисты там сожгли заживо мирных жителей.

Сотрудники регионального следственного управления Следственного комитета России устанавливают места захоронений мирных жителей, погибших в результате преступлений немецко-фашистских захватчиков. Следователи участвуют в проекте «Без срока давности».



— По воспоминаниям старожилов, на территории деревни Ивановка Ожогинского сельсовета Воловского муниципального района в период оккупации 1941–1943 гг. находился концлагерь (пересылочный лагерь). Опрошенные местные жители сообщили об ужасающем преступлении солдат вермахта. В размещенные на окраине деревни каменные конюшни в январе 1943 года фашисты согнали пленных, огородили их колючей проволокой и подожгли строения. По словам ветеранов, лишь немногие смогли выбраться из огня. — об этом рассказали в пресс-службе регионального следственного управления.



Чтобы подтвердить массовое убийство мирных жителей, следователи направили запросы в государственные архивы страны. После того, как получат ответы, они смогут принять решения по преступлениям нацистов и их пособников в рамках уголовно-процессуального законодательства.



Кроме того, офицеры регионального СК России оказывают помощь добровольческим поисковым отрядам в обнаружении захоронений погибших солдат Красной Армии. Особое внимание липецкие следователи уделяют фронтовикам, тыловикам и жителям блокадного Ленинграда. Ветеранам оказывают адресную помощь.