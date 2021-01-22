Бизнес

29 минут назад

На Елецком участке ОЭЗ «Липецк» новый резидент

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На Елецком участке ОЭЗ «Липецк» новый резидент

ООО «ЮНИОНСПЕД» подписали соглашение с администрацией Липецкой области. Компания реализует инвестиционный проект строительства завода по производству пиломатериалов, столярных изделий и пеллет. На площади 5 Га будут реализованы два этапа общей площадью 2 000 кв.м. Ввод в эксплуатацию первого этапа запланирован на январь 2022 года, второй этап планируют реализовать до конца 2023 года.

Сумма инвестиций в проект составляет 200 млн.руб.

В настоящий момент уже достигнуты договоренности с партнерами и поставщиками оборудования

Планируется реализация готовой продукции на европейском рынке. Экспортироваться будут пиломатериалы, клееный брус, столярные изделия и пеллеты. Основными покупателями продукции станут европейские сети DIY.

На предприятии будет создано порядка 25 рабочих мест

Партнерские отношения с логистической компанией UNIONSPED SrL, поставляющей продукцию из Италии в сети DYI в России даст возможность удешевить стоимость транспортировки в страны Европы за счет использования маятниковых маршрутов с обратным груженым пробегом и поставлять клиентам пиломатериалы точно в срок, используя автомобильный транспорт компании – партнера UNIONSPED SrL.

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Для справки:

Do it yourself – расшифровывается аббревиатура DIY в обозначении торговых сетей для дома и сада, что переводится как «сделай это сам». Это сеть супермаркетов самообслуживания, где реализуется продукция с условным лозунгом «почини, улучши, отремонтируй, построй». Подобные торговые сети пользуются огромной популярностью в Америке, Европе и уже завоевали свою аудиторию в России.

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