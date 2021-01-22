Общество
55 минут назад
Центр Липецка встал в пятничных пробках
На подъездах к площади Победы скорость движения сейчас составляет 2-3 км/ч.
Движение в центре Липецка практически парализовали пятничные пробки.
В "красной зоне" площадь Победы и прилегающие к ней улицы: проспект Победы, Советская, Неделина, 8 марта, Терешковой. Пятничные пробки есть и в других районах города.
На подъездах к площади Победы скорость движения сейчас составляет 2-3 км/ч. На участке проспекта Победы от улицы Юных Натуралистов до площади Победы - около 5 км/ч.
Липчанка
Делали делали и сделали получи и распишись.
лейтенант
кокс
Тише едешь ,
Интересно?
Гость
Антисоветчик
60+
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