Центр Липецка встал в пятничных пробках

На подъездах к площади Победы скорость движения сейчас составляет 2-3 км/ч.

Движение в центре Липецка практически парализовали пятничные пробки.







В "красной зоне" площадь Победы и прилегающие к ней улицы: проспект Победы, Советская, Неделина, 8 марта, Терешковой. Пятничные пробки есть и в других районах города.







На подъездах к площади Победы скорость движения сейчас составляет 2-3 км/ч. На участке проспекта Победы от улицы Юных Натуралистов до площади Победы - около 5 км/ч.

