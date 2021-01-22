Общество

55 минут назад

Центр Липецка встал в пятничных пробках

10 985
#пробки
3
Центр Липецка встал в пятничных пробках

На подъездах к площади Победы скорость движения сейчас составляет 2-3 км/ч.

Движение в центре Липецка практически парализовали пятничные пробки.

В "красной зоне" площадь Победы и прилегающие к ней улицы: проспект Победы, Советская, Неделина, 8 марта, Терешковой. Пятничные пробки есть и в других районах города.

На подъездах к площади Победы скорость движения сейчас составляет 2-3 км/ч. На участке проспекта Победы от улицы Юных Натуралистов до площади Победы - около 5 км/ч.

10 985
#пробки
3

Комментарии (10)

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Липчанка

5 минут назад
Зачем возле Стеллы такие широкие поля лучше бы сделали еще одну полосу,машины прибавляются-дороги прежние
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Делали делали и сделали получи и распишись.

9 минут назад
Стройте 3 мост который бы связывал манеж и коксехим. Ведь в основном эти пробки из за этого. Или лучше в 10 полос дорогу расширить? А с обоих сторон горло бутылки. До этого только наши проектанты могут додуматься и больше не до чего.
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лейтенант

18 минут назад
Сами водилы и создают пробки если вам нужно к жд от неделина то держитесь ближе к меркурию а не ближе к стеле чтобы вам потом не пришлось перестраиваться через весь поток и тем самым создавать пробки
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кокс

20 минут назад
водители не уважают друг друга на этом кольце отсюда и пробка на самом деле искусственно создается друг другу уступали бы дорогу было бы все норм светофоры работают удовлетворительно
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Тише едешь ,

24 минуты назад
дальше будешь !
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Интересно?

29 минут назад
Антисоветчик, а что завтра за перекрытия движения ?
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Гость

29 минут назад
И на ул. Советской, сразу за остановкой стажиона, дорожники одну полосу перекопали, полностью перекрыв ее барьерами и отправились на выходные. Главное вовремя раскопать, а летом можно и в носу поковырять
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Антисоветчик

34 минуты назад
Это сегодня, когда снега не очень много выпало. А что будет завтра? Весь центр перекроют, лучше вообще никуда не выезжать.
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60+

34 минуты назад
Что вы хотели ! Всё по правилам безопасные дороги , скорость 2-3 км в час это нармально , по праэкту .
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777

38 минут назад
Вот если дорогу на Манеже закроют то такие заторы будет каждый день и вечером и в обед.
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