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На нефтяном предприятии в Татарстане в результате ЧП погибли двое

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#ЧП #Татарстан

Инцидент произошел в момент проведения испытаний на установке предварительного сброса воды на одном из нефтяных предприятий в Татарстане.

На нефтяном предприятии в Татарстане произошло ЧП, - сообщил ТАСС информированный источник в экстренных службах региона.

Погибли двое рабочих, один человек ранен.

"В 09:50 по московскому времени в селе Большое Нуркеево в Сармановском районе на предприятии ООО "Малые нефтяные компании Татарстана" при проведении испытания воздухом резервуара установки предварительного сброса воды на открытой площадке произошло разрушение резервуара. В результате два человека погибли на месте до приезда скорой, один пострадал", - сообщил источник.

Пострадавшего в тяжелом состоянии с травмами рук, ног и грудной клетки доставили в больницу скорой помощи Набережных Челнов.

В пресс-службе республиканской прокуратуры подтвердили гибель двух человек, отметив при этом, что взрыва на месте ЧП не было. "Там произошел разрыв емкости, взрыва не было", - сказал собеседник.

Прокуратура Сармановского района проводит проверку по факту инцидента с разрывом емкости в селе Большое Нуркеево.

На место происшествия выехала прокурор района Татьяна Федоровская, - говорится на официальном сайте прокуратуры республики Татарстан.

Ведомство совместно со специалистами проверит соблюдение правил безопасности при производстве работ. При наличии нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.
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#ЧП #Татарстан

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