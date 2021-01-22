сегодня, 12:35
На нефтяном предприятии в Татарстане в результате ЧП погибли двое
Инцидент произошел в момент проведения испытаний на установке предварительного сброса воды на одном из нефтяных предприятий в Татарстане.
Погибли двое рабочих, один человек ранен.
"В 09:50 по московскому времени в селе Большое Нуркеево в Сармановском районе на предприятии ООО "Малые нефтяные компании Татарстана" при проведении испытания воздухом резервуара установки предварительного сброса воды на открытой площадке произошло разрушение резервуара. В результате два человека погибли на месте до приезда скорой, один пострадал", - сообщил источник.
Пострадавшего в тяжелом состоянии с травмами рук, ног и грудной клетки доставили в больницу скорой помощи Набережных Челнов.
В пресс-службе республиканской прокуратуры подтвердили гибель двух человек, отметив при этом, что взрыва на месте ЧП не было. "Там произошел разрыв емкости, взрыва не было", - сказал собеседник.
Прокуратура Сармановского района проводит проверку по факту инцидента с разрывом емкости в селе Большое Нуркеево.
На место происшествия выехала прокурор района Татьяна Федоровская, - говорится на официальном сайте прокуратуры республики Татарстан.
Ведомство совместно со специалистами проверит соблюдение правил безопасности при производстве работ. При наличии нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.