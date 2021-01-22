Липецкая полиция проводит проверку по происшествию в 15-м микрорайоне

Молодые хулиганы попали на видео.



Как сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, в полицию по данному факту заявлений пока не поступало, но уже начата проверка по факту появления видео в СМИ и соцсетях.

В липецких соцсетях сегодня появилось два ролика, снятых камерами видеонаблюбдения дома №39 в 15-м микрорайоне.- Прошу опубликовать героев нашего дня: 15-й микрорайон, дом 39: сорвали ящики со стены и раскидали около дома, согнули шлагбаум, - отмечают распространители видео. - Со службой такси, которая их забирала, связались. Видео с камер есть и заявление в полицию.