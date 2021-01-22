Происшествия

57 минут назад

Липецкая полиция проводит проверку по происшествию в 15-м микрорайоне

12 2706
#хулиганство
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Липецкая полиция проводит проверку по происшествию в 15-м микрорайоне

Молодые хулиганы попали на видео.

В липецких соцсетях сегодня появилось два ролика, снятых камерами видеонаблюбдения дома №39 в 15-м микрорайоне.

- Прошу опубликовать героев нашего дня: 15-й микрорайон, дом 39: сорвали ящики со стены и раскидали около дома, согнули шлагбаум, - отмечают распространители видео. - Со службой такси, которая их забирала, связались. Видео с камер есть и заявление в полицию.

Как сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, в полицию по данному факту заявлений пока не поступало, но уже начата проверка по факту появления видео в СМИ и соцсетях. 

12 2706
#хулиганство
1

Комментарии (12)

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.¡.

2 минуты назад
Дядька мой работал в торговом флоте. Рассказывал, что, когда заходили в японский порт, их предупредили - например, за выброс мусора в неположенном месте у них штраф примерно восемь тысяч долларов США, а если что-то мол по пьяни поломаете, то под арест угодите и на огромные деньги попадёте, ни один консул наш не отмажет. Вот если бы по нашему законодательству с этих щеглов содрали по восемь штук баксов за их кренделя, то и другие бы задумались.
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Александр

2 минуты назад
Ростелеком ПАО. Липецкий филиал, ну вы не выдыхайте раньше времени, он остервеноло пытался оторвать кабель. И ваша камера №2 на нашем доме не работает.
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48

7 минут назад
это они на видео борзые, а как полиция придет, так сопли потекут "мыжедети"
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гость

11 минут назад
ни один родитель не учит их быть такими,как видим на видео. Раньше все таки была идеология ,сейчас получаем то. что окружает нас вокруг.не могли вести себя парни * так. А сейчас просто хочется втянуть шею в плечи, когда слышишь разговор детей11-13 лет и девочек и мальчиков.Мат сплошной! Не стесняясь в общественных местах!
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Александр

19 минут назад
Вова Животиков, 5 лет висели никому не мешали. А теперь строители виноваты?
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Ростелеком ПАО. Липецкий филиал

20 минут назад
Хорошо, в этот раз не сломали камеры.
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Александр

22 минуты назад
Так он по дороге сломал стрелу шлагбаума. Асколько еще всего могло не попасть на видео!
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Вова Животиков

23 минуты назад
рукожопы строители повесили ящики на сопли, вот они и отвалились
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Ника

28 минут назад
С жиру бесится родители должны ответить за воспитание
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Миротворец

33 минуты назад
Наказание должно быть жестким ! Родителей призвать к ответу ! * всегда , но отдавали отчет и редко перегибали палку. Тут полная безнаказанность на лицо .
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