В России

сегодня, 21:51

Наказание за жестокое обращение с животными внесут в КоАП

102
#животные
Наказание за жестокое обращение с животными внесут в КоАП

В КоАП намерены внести наказание за жестокое обращение с животными — речь идет о нескольких новых составах преступления, которые не прописаны в Уголовном кодексе. В их числе жестокое обращение с животными, несоблюдение требований к содержанию, а также к использованию животных в культурно-зрелищных целях. 

Как выяснили «Известия», законопроект с этими поправками уже внесен Минюстом в правительство, а в марте может поступить в Госдуму. 

В профильном комитете парламента по экологии, а также во фракциях инициативу поддерживают. По мнению депутатов, это позволит наказать тех, кто сегодня уходит от уголовной ответственности, так как она подразумевает только причинение тяжкого вреда животным. 

— Еще в декабре прошлого года комитет направил и свои предложения в Минюст, которые вошли в этот документ. Очевидно, что чем раньше он будет принят, тем лучше. Сегодня представитель Минюста сообщил нам, что в Госдуму он может поступить в марте, — рассказал «Известиям» глава профильного комитета нижней палаты по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. 

По его словам, депутаты предлагают увеличить количество прописанных в нем составов вдвое. В том числе включить норму о наказании за избавление от питомцев и ввести ответственность за организацию боев животных. Комитет провел консультации с Минюстом, в ходе которых было решено внести эти поправки на нулевых чтениях или ко второму чтению законопроекта, чтобы ускорить его рассмотрение, добавил Владимир Бурматов. 
102
#животные

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В России могут отменить транспортный налог на экологичные автомобили
#транспортный налог
В России могут отменить транспортный налог на экологичные автомобили

54 минуты назад

В России
Эксперты рассказали о различиях трех российских вакцин от COVID-19
#коронавирус
Эксперты рассказали о различиях трех российских вакцин от COVID-19

56 минут назад

В России
Малые предприятия за 2020 год потеряли 2,8 трлн рублей
#малый бизнес
Малые предприятия за 2020 год потеряли 2,8 трлн рублей

сегодня, 21:48

В России
В МВД заявили о привлечении к ответственности за призывы к несанкционированным акциям 23 января
#митинг #акция #протест
В МВД заявили о привлечении к ответственности за призывы к несанкционированным акциям 23 января

сегодня, 15:55

В России
В России начались массовые проверки перепланировок квартир
#перепланировка
1
В России начались массовые проверки перепланировок квартир

сегодня, 15:44

В России
В Белгородской области при тушении пожара погиб спасатель
#пожар #МЧС
В Белгородской области при тушении пожара погиб спасатель

сегодня, 13:15

В России