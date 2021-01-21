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Температуру в салонах липецких автобусов проверили сотрудники городского департамента транспорта

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#транспорт
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Температуру в салонах липецких автобусов проверили сотрудники городского департамента транспорта

Сильные морозы стали причиной жалоб липчан на температуру в салонах общественного транспорта. Департамент транспорта проверил обращения – сегодня утром, 21 января, сотрудники мэрии оценили работу систем отопления в 80 автобусах, работающих на маршрутах  №№35, 315, 317, 323, 378, 1Т и 345, к которым у липчан было больше всего нареканий.

Ежедневно перед выходом на линию исправность всего оборудования в автобусах должны проверять механики – в случае неполадок, транспортное средство нельзя выпускать на маршрут. Однако сегодня проверяющие выявили два автобуса с неработающими приборами. Их сняли с линии и отправили на ремонт.

- Мы проведём с перевозчиками профилактическую работу. Автобусы не допустят на линию, пока механики предприятий не устранят нарушения, - отметил председатель департамента Евгений Чекрыжов.

Ещё один пункт проверки – температура в салоне. Согласно рекомендациям Министерства транспорта, она должна составлять около 12 градусов тепла. Проверка показала, что нормативы соблюдаются – во всех 78 автобусах температура воздуха составляла 11-12 градусов. Зафиксированный минимум 10,5 ° С.

- Это чуть ниже нормы, но мы понимаем, автобус периодически открывает двери на остановках, а, следовательно, запускает холодный воздух в салон и выпускает тепло, поэтому не считаем данный факт серьёзным нарушением, - пояснил Евгений Чекрыжов.

Тем не менее, контроль будет продолжен, в том числе с привлечением ГИБДД и управления государственного автодорожного надзора – это позволит применить меры административного воздействия к нерадивым перевозчикам.

Липчанам напоминают, о «холодных» автобусах, а также их технической неисправности можно сообщить в официальный Instagram-аккаунт городского департамента транспорта @deptrans_lip или его приемную по телефону 23-92-12.

Фото пресс-службы администрации Липецка.
16 975
#транспорт
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Комментарии (16)

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Липчанин

9 минут назад
Ставьте буржуйки, валежник можно собирать бесплатно
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Студент с Грязей

21 минуту назад
Проверьте температуру в 407 автобусах. Там снег лежит на полу !!!!!!!!
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Город

25 минут назад
Ответственно пишу очень холодно в 17 и 317 автобусах. И это регулярно
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Смотрящий

31 минуту назад
Россия ... щедрая душа!
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Алексей

33 минуты назад
А 322 забыли впрочем его и на маршруте вечером нет
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Житель

36 минут назад
Буржуйки поставить в автобусах, дров вокруг много!
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60+

37 минут назад
Брехня пока доехал в 27 с парка победы до Новолипецка в пакете пиво замёрзла и водка стала ледяной !
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Катерина

40 минут назад
И это температура в середине дня. Замерили бы её ранним утром на конечных остановках маршрутов.
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Шардак

41 минуту назад
324 еврхлам весь дырявый, ото всюду дует. Откуда там плюс вообще?
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МестныйЯ

42 минуты назад
рожденный в СССР, чёй-та повеяло немытой свининой... Уважаемый, не от Вас ли?))) Если что - спасибо за проведение профилактической проверки: нюх есть, значит я здоров))))
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