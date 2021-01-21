Температуру в салонах липецких автобусов проверили сотрудники городского департамента транспорта

Сильные морозы стали причиной жалоб липчан на температуру в салонах общественного транспорта. Департамент транспорта проверил обращения – сегодня утром, 21 января, сотрудники мэрии оценили работу систем отопления в 80 автобусах, работающих на маршрутах №№35, 315, 317, 323, 378, 1Т и 345, к которым у липчан было больше всего нареканий.

Ежедневно перед выходом на линию исправность всего оборудования в автобусах должны проверять механики – в случае неполадок, транспортное средство нельзя выпускать на маршрут. Однако сегодня проверяющие выявили два автобуса с неработающими приборами. Их сняли с линии и отправили на ремонт.



- Мы проведём с перевозчиками профилактическую работу. Автобусы не допустят на линию, пока механики предприятий не устранят нарушения, - отметил председатель департамента Евгений Чекрыжов.



Ещё один пункт проверки – температура в салоне. Согласно рекомендациям Министерства транспорта, она должна составлять около 12 градусов тепла. Проверка показала, что нормативы соблюдаются – во всех 78 автобусах температура воздуха составляла 11-12 градусов. Зафиксированный минимум 10,5 ° С.



- Это чуть ниже нормы, но мы понимаем, автобус периодически открывает двери на остановках, а, следовательно, запускает холодный воздух в салон и выпускает тепло, поэтому не считаем данный факт серьёзным нарушением, - пояснил Евгений Чекрыжов.



Тем не менее, контроль будет продолжен, в том числе с привлечением ГИБДД и управления государственного автодорожного надзора – это позволит применить меры административного воздействия к нерадивым перевозчикам.



Липчанам напоминают, о «холодных» автобусах, а также их технической неисправности можно сообщить в официальный Instagram-аккаунт городского департамента транспорта @deptrans_lip или его приемную по телефону 23-92-12.



Фото пресс-службы администрации Липецка.

