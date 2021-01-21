Общество

22 минуты назад

На липецкой станции переливания крови начали заготавливать антиковидную плазму

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#плазма #коронавирус
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На липецкой станции переливания крови начали заготавливать антиковидную плазму

Ее будут использовать в липецких коронавирусных госпиталях.

На Липецкой областной станции переливания крови с 14 января начали забирать плазму у доноров, переболевших COVID-19, об этом GOROD48 рассказал главный врач станции Игорь Мурузов.

— В плазме выздоровевших больных содержатся антитела к COVID-19, которые при введении больному помогают организму бороться с вирусом и оказывают лечебный эффект наряду с проводимой терапией.  Для переливания антиковидной плазмы имеются строгие показания, и делается это только по назначению врача и под тщательным мониторингом специалистов, — рассказал Игорь Мурузов.

Антиковидную плазму забирают у переболевших доноров спустя месяц после того, как они перестали принимать антибиотики. Причем человек должен прийти на станцию переливания крови дважды. Сначала медики возьмут у него анализы на определение титра антител и при достаточном его количестве донору предложат сдать плазму. Полученная антиковидная плазма в дальнейшем будет использована для лечения больных с тяжелой формой течения COVID-19.

На сегодняшний день донорами антиковидной плазмы уже стали 15 человек.
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#плазма #коронавирус
1

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Суслик

12 минут назад
Не поздно начали то?
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