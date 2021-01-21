Липчане смогут оплачивать проезд картой в 1200 автобусах

Монтаж оборудования на подвижной состав продолжается. Выполнено уже почти 20% задачи.

Оборудование для оплата проезда банковской картой, смартфоном или «умными» гаджетами смонтируют более чем на 1 200 автобусах, перевозящих пассажиров в Липецкой области, сообщает региональное управление дорог и транспорта. Сейчас расплатиться картой можно в 210 автобусах муниципальных и областных предприятий.



- Монтаж оборудования в оставшихся автопарках, его тестирование и обучение водителей продолжается. Обновленная система внедряется постепенно. Это сделано для того, чтобы не снимать ходовые маршруты с рейсов, тем самым не увеличивая интервал ожидания транспортного средства липчан на остановках, - рассказали в управлении транспорта.



По последним данным, уже более 60 000 пассажиров воспользовались новинкой, которая пока работает в тестовом режиме. Проезд по банковской карте в Липецке стоит столько же, сколько по транспортной – 21 рубль. Также проезд можно оплатить наличными. Тогда цена услуги составит 26 рублей. Узнать, можно ли оплатить проезд картой в конкретном автобусе, липчане смогут при помощи специальных наклеек – при установке обновленных терминалов их размещают на входной двери.

