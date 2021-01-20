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В Твери городской ТЦ борется с дрифтерами на парковке
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Крупный торговый центр оригинально начал борьбу с дрифтерами в Твери.
На парковке у одного крупного торгового центра Твери постоянно дрифтует молодежь. Многих посетителей это пугает и раздражает. Пользователи городского паблика в соцсетях часто жалуются на опасную дрифтующую молодежь, когда приезжают за покупками. Молодые люди обгоняют посетителей торгового центра, среди которых взрослые и пожилые люди, сигналят и выполняют опасные рискованные трюки. Людей раздражает не столько шум, так как автовладельцы часто практикуют дрифт в вечернее время, сколько страх за свои автомобили.
Сама молодежь жалуется на отсутствие в городе специальных площадок для дрифта, который, по их словам, давно признан видом спорта.
Стороны договориться не могут. Одни требуют специальную площадку, другие – тишины и спокойствия, а третьи считают, что «чем молодежь не тешилась…», «крутят «пятаки» и никому не мешают». В итоге за дело взялись сами торговые центры. Одни взывают полицию и охрану, другие подходят более творчески.
Поскольку за парковочное пространство возле крупных торговых центров в первую очередь отвечает администрация самого ТЦ, то его руководство решило вопрос с дрифтерами кардинально. Администрация торгового центра почистила снег на парковке необычным образом, бороздками.
«Снег расчистили специальными бороздами, вся парковка теперь в них. И гонщики, которые всех бесят, не смогут больше там гонять», - рассказал покупатель "АиФ Тверь".
Сама молодежь жалуется на отсутствие в городе специальных площадок для дрифта, который, по их словам, давно признан видом спорта.
Стороны договориться не могут. Одни требуют специальную площадку, другие – тишины и спокойствия, а третьи считают, что «чем молодежь не тешилась…», «крутят «пятаки» и никому не мешают». В итоге за дело взялись сами торговые центры. Одни взывают полицию и охрану, другие подходят более творчески.
Поскольку за парковочное пространство возле крупных торговых центров в первую очередь отвечает администрация самого ТЦ, то его руководство решило вопрос с дрифтерами кардинально. Администрация торгового центра почистила снег на парковке необычным образом, бороздками.
«Снег расчистили специальными бороздами, вся парковка теперь в них. И гонщики, которые всех бесят, не смогут больше там гонять», - рассказал покупатель "АиФ Тверь".
107