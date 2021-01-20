37 минут назад
По колеса «Тойоты» на пешеходном переходе попал 49-летний мужчина
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали два человека.
В Грязях на улице 30 лет Победы 65-летний водитель «Тойоты» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 49-летнего мужчину. С места аварии пешехода доставили в больницу.
19 января на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1681 нарушение ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 52.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1364 случая превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.
Также зафиксировано 35 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
автоледи