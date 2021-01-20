По колеса «Тойоты» на пешеходном переходе попал 49-летний мужчина

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали два человека.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 19 января в Липецке на улице Советской столкнулись автомобили «Форд» с 53-летней женщиной за рулем и «Шевроле» под управлением 31-летнего водителя. В аварии пострадала женщина-водитель – она получила травму, и после оказания помощи была отпущена.

В Грязях на улице 30 лет Победы 65-летний водитель «Тойоты» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 49-летнего мужчину. С места аварии пешехода доставили в больницу.

19 января на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1681 нарушение ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 52.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1364 случая превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

Также зафиксировано 35 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.