За сутки от COVID-19 в Липецкой области вылечились 249 человек

Всего с начала эпидемии на территории региона зарегистрированы 19 107 случаев новой коронавирусной инфекции, 14 589 человек выздоровели, 335 человек умерли, 4 183 — лечатся.

В больницах сейчас находятся 1 216 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 2 967 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 154 случая инфицирования коронавирусом. Подавляющее большинство в Липецке — 89 человек, на втором месте Лебедянский район — 10, на третьем Елец — 9. В Добринском районе — 8, в Данковском и Лев-Толстовском районах — по 7, в Добровском, Измалковском и Липецком районах — по 3, в Елецком районе — два заболевших.