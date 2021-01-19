Коронавирус

56 минут назад

За сутки от COVID-19 в Липецкой области вылечились 249 человек

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#коронавирус
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За сутки от COVID-19 в Липецкой области вылечились 249 человек

Всего с начала эпидемии на территории региона зарегистрированы 19 107 случаев новой коронавирусной инфекции, 14 589 человек выздоровели, 335 человек умерли, 4 183 — лечатся.

В больницах сейчас находятся 1 216 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 2 967 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 154 случая инфицирования коронавирусом. Подавляющее большинство в Липецке — 89 человек, на втором месте Лебедянский район — 10, на третьем Елец — 9. В Добринском районе — 8, в Данковском и Лев-Толстовском районах — по 7, в Добровском, Измалковском и Липецком районах — по 3, в Елецком районе — два заболевших.
417
#коронавирус
1

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