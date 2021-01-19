Коронавирус

11 минут назад

Количество заболевших COVID-19 в Липецкой области превысило 19 тысяч человек

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#коронавирус
Количество заболевших COVID-19 в Липецкой области превысило 19 тысяч человек

Выздоровели за сутки после перенесенной болезни 249 человек.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 154 новых случая коронавирусной инфекции, 249 человек после перенесенного COVID-19 выздоровели, три человека от болезни умерли. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии в Липецкой области коронавирусная инфекция выявлена у 19 107 человек, 14 589 из них выздоровели, 335 — умерли.

В России за сутки выявлены 21 734 случая коронависрной инфекции, выздоровели 23 262 человека, 586 человек от COVID-19 умер.

С начала эпидемии в Российской Федерации выявлены 3 612 800 случаев коронавирусной инфекции, 3 002 026 человек выздоровели, 66 623 человека от COVID-19 умерли.
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#коронавирус

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