Погода в Липецке

39 минут назад

В Липецкой области аномальные морозы продержатся еще два дня

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#мороз
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В Липецкой области аномальные морозы продержатся еще два дня

В ближайшие трое суток в Липецкой области возможен небольшой снег. 19 и 20 января аномально холодная погода сохранится, среднесуточные температуры воздуха составят в эти дни 18-20 градусов мороза, что на 7-10 градусов ниже нормы. 21 января начнется потепление, в дневные часы температура воздуха составит 7-12 мороза.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер переменный, 3-8 м/сек. Температура ночью составит от 20 до 25 градусов мороза, днем будет от 13 до 18 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью слабый снег,  днем преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 22 до 24 градусов мороза, днем ожидается от 16 до 18 градусов мороза.

День 19 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +6 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2006 году – 36 градусов мороза.  


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#мороз
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Дед Мороз

9 минут назад
Ну что... подарки на Новый Год получили?! Теперь нате Вам морозы...
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