Крещенскую купель в Липецке протестировали на «моржах»

Спасатели отработали действия по извлечению человека из проруби с помощью любителей зимнего плавания.

Днем 18 января спасатели УГПСС подготовили надувной шатер, где будет установлена тепловая пушка. Здесь те, кто придет после вечерней службы, чтобы окунуться в прорубь, будут переодеваться и греться после выхода из воды.Лед в иордани сегодня отбивали уже несколько раз — корка появляется на воде буквально за несколько минут. Оно и не мудрено — на улице около 17 градусов мороза, а ночью обещают все 22.Такая погода заставила водолазов поисково-спасательного отряда на водных объектах Липецкой области отработать действия на случай, если кому-нибудь станет плохо.На помощь спасателям пришел клуб липецких моржей. Владимир Чеботарев уже 20 лет занимается зимним плаванием. Сегодня он продемонстрировал, как надо заходить в купель и окунаться: спокойно и без погружения с головой. Это главная рекомендация для сегодняшнего вечера, особенно для тех, кто придет совершать крещенский обряд.- Обязательно должен быть рядом человек, который раньше уже плавал в ледяной воде, чтобы укрыл одеялом или одеждой, одному лучше не приходить, - советует Владимир Чеботарев. - Но лучше было готовиться к сегодняшнему дню летом — приходить и закаляться каждый день. Ведь это такая же прививка для здоровья.Роль утопающего досталась его молодому коллеге. Мужчина показал «как делать не надо», после чего водолазы быстро доставили его на берег, уложили на носилки и донесли до теплого шатра. Там врач укутал его одеялом и напоил горячим чаем. Тренировка прошла слажено и быстро. Но проверять готовность спасателей своим примером не стоит.- Главное — не приходить к проруби пьяным, - говорит начальник поисково-спасательной службы на водных объектах города Липецка Алексей Беззубцев. - Второй момент, на которой нужно обратить внимание — состояние здоровья. Не стоит вредить себе, ведь купание в ледяной воде —серьезная нагрузка на организм.Вице-мэр Липецка Галина Пономарева также проинспектировала готовность купели. Она рассказала, что в семь вечера поверх снега будет рассыпано сено, чтобы к купели было удобнее подходить. Напомнила, что еще одна точка для купания организована в районе 3-го участка ЛТЗ.— Перед входом в шатер волонтеры будут раздавать медицинские маски, так как в помещении нужно соблюдать санитарные нормы, - отметила Галина Пономарева. — Что касается времени работы, то ограждение вокруг купели будет закрыто как только поток желающих окунуться сойдет на нет. После этого момента за порядком на месте будут следить сотрудники полиции.Освящение воды на городском пляже пройдет в 22.00.