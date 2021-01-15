В Липецке оборудуют крещенские купели

Купель шириной около двух, длиной порядка пяти и глубиной более метра появится на городском пляже, ближе к зданию бывшего ресторана «Фрегат». Для ее создания предстоит прорубить лед толщиной 40 сантиметров. Еще одну купель готовят на пруду в поселке Трактростроителей.

- После того, как прорубь на Центральном пляже будет готова, водолазы обследуют дно на наличие водорослей и ракушек, затем в прорубь установят деревянную чашу купели с двумя спусками и подъёмами, - рассказал начальник центра ГИМС ГУ МЧС России по Липецкой области Марк Васин.Помимо этого, спасателям предстоит установить на пляже отапливаемую палатку для переодевания и ограждение на границе пляжа и у береговой линии – эти работы планируют завершить в ближайшее время.Купель на Центральном пляже не будет единственной в городе – еще одна появится в микрорайоне Тракторостроителей на пруду 3-го участка – ее уже оборудуют. Здесь, как и на городском пляже, организуют дежурство спасателей, медработников и полицеских. Ожидается, что официальное открытие иорданей состоится вечером 18 января, после того, как священнослужители освятят воду.- В связи с опасностью распространения новой коронавирусной инфекции количество человек, которые одновременно смогут находиться в пункте обогрева, будет ограничено до пяти. За соблюдением социальной дистанции и других норм безопасности будут следить волонтеры – их задействуют на раздаче масок при входе в палатки и для проведения инструктажей, - напоминает пресс-служба администрации Липецка.В мэрии все же, из-за опасности распространения коронавирусной инфекции, рекомендуют липчанам воздержаться от крещенских купаний. Кроме того, существует множество противопоказаний погружениям в холодную воду. Перед этим лучше проконсультироваться с врачом и пройти обследование. Также тем, кто решится совершить купание, необходимо помнить, что делать это нужно лишь в специально оборудованных местах, рядом с которыми дежурят спасатели и медики.