Общество

сегодня, 12:32

В Липецке оборудуют крещенские купели

4 348
#крещение
В Липецке оборудуют крещенские купели

Купель шириной около двух, длиной порядка пяти и глубиной более метра появится на городском пляже, ближе к зданию бывшего ресторана «Фрегат». Для ее создания предстоит прорубить лед толщиной 40 сантиметров. Еще одну купель готовят на пруду в поселке Трактростроителей.

- После того, как прорубь на Центральном пляже будет готова, водолазы обследуют дно на наличие водорослей и ракушек, затем в прорубь установят деревянную чашу купели с двумя спусками и подъёмами, - рассказал начальник центра ГИМС ГУ МЧС России по Липецкой области Марк Васин.

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Помимо этого, спасателям предстоит установить на пляже отапливаемую палатку для переодевания и ограждение на границе пляжа и у береговой линии – эти работы планируют завершить в ближайшее время.

Купель на Центральном пляже не будет единственной в городе – еще одна появится в микрорайоне Тракторостроителей на пруду 3-го участка – ее уже оборудуют. Здесь, как и на городском пляже, организуют дежурство спасателей, медработников и полицеских. Ожидается, что официальное открытие иорданей состоится вечером 18 января, после того, как священнослужители освятят воду.
 
- В связи с опасностью распространения новой коронавирусной инфекции количество человек, которые одновременно смогут находиться в пункте обогрева, будет ограничено до пяти. За соблюдением социальной дистанции и других норм безопасности будут следить волонтеры – их задействуют на раздаче масок при входе в палатки и для проведения инструктажей, - напоминает пресс-служба администрации Липецка.
 
В мэрии все же, из-за опасности распространения коронавирусной инфекции, рекомендуют липчанам воздержаться от крещенских купаний. Кроме того, существует множество противопоказаний погружениям в холодную воду. Перед этим лучше проконсультироваться с врачом и пройти обследование. Также тем, кто решится совершить купание, необходимо помнить, что делать это нужно лишь в специально оборудованных местах, рядом с которыми дежурят спасатели и медики.

Фото пресс-службы администрации Липецка.

4 348
#крещение

Комментарии (4)

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НЕ ПАТРИОТ (иностранный агент)

32 минуты назад
Алкаш, Я так и подумал((( Правда, мне бы хотелось свои налоги на другие цели направить, а эти развлечения пусть бы евонный приход оплачивал!
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Алкаш

49 минут назад
НЕ ПАТРИОТ (иностранный агент), Ты. Когда налоги платишь.
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НЕ ПАТРИОТ (иностранный агент)

51 минуту назад
Интересно, кто за это всё платит?
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Алкаш

сегодня, 13:03
А почему все МЧСовцы на фото без масок?
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