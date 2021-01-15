Общество
21 минуту назад
Школьники пришли на уроки с лопатами для чистки снега
Они помогут одиноким пожилым людям убрать снег возле их домов.
Группа школьников вместе с учителями приняла решение помочь расчистить двора домов одиноких пенсионеров в Данковском районе, сообщил глава местной администрации Валерий Фалеев.
- Педагоги и воспитанники школы № 1 Данкова приняли решение об оказании помощи жителям нескольких улиц Правобережья. Поэтому вчера старшеклассники прибыли в школу не только с учебниками, но и с лопатами. Для ребят этого возраста работа по уборке снега с частных дворов оказалась нетрудной. В числе тех, кому помогли, были пожилые люди, проживающие по улицам Гоголя, Некрасова, Горького, Вязовёнской, Советской, Энгельса. Учителя контролировали ход работ. Люди старшего поколения были благодарны за своевременную помощь, - написал Валерий Фалеев в Instagram.
Сегодня ученики отправятся в Перехваль и Новоникольское для оказания аналогичной помощи тем, кому она требуется.
- Педагоги и воспитанники школы № 1 Данкова приняли решение об оказании помощи жителям нескольких улиц Правобережья. Поэтому вчера старшеклассники прибыли в школу не только с учебниками, но и с лопатами. Для ребят этого возраста работа по уборке снега с частных дворов оказалась нетрудной. В числе тех, кому помогли, были пожилые люди, проживающие по улицам Гоголя, Некрасова, Горького, Вязовёнской, Советской, Энгельса. Учителя контролировали ход работ. Люди старшего поколения были благодарны за своевременную помощь, - написал Валерий Фалеев в Instagram.
Сегодня ученики отправятся в Перехваль и Новоникольское для оказания аналогичной помощи тем, кому она требуется.
Яжемать
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