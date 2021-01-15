Общество

21 минуту назад

Школьники пришли на уроки с лопатами для чистки снега

5 392
#снег #уборка #помощь
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Школьники пришли на уроки с лопатами для чистки снега

Они помогут одиноким пожилым людям убрать снег возле их домов.

Группа школьников вместе с учителями приняла решение помочь расчистить двора домов одиноких пенсионеров в Данковском районе, сообщил глава местной администрации Валерий Фалеев.

- Педагоги и воспитанники школы № 1 Данкова приняли решение об оказании помощи жителям нескольких улиц Правобережья. Поэтому вчера старшеклассники прибыли в школу не только с учебниками, но и с лопатами. Для ребят этого возраста работа по уборке снега с частных дворов оказалась нетрудной. В числе тех, кому помогли, были пожилые люди, проживающие по улицам Гоголя, Некрасова, Горького, Вязовёнской, Советской, Энгельса. Учителя контролировали ход работ. Люди старшего поколения были благодарны за своевременную помощь, - написал Валерий Фалеев в Instagram.

Сегодня ученики отправятся в Перехваль и Новоникольское для оказания аналогичной помощи тем, кому она требуется.
5 392
#снег #уборка #помощь
1

Комментарии (5)

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Яжемать

3 минуты назад
Дафна, труд никому не помешал, особенно на свежем воздухе.
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123

6 минут назад
Тимуровцы!
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Логика

6 минут назад
Раньше на уроках труда мальчики всегда выходили с лопатами. А сейчас это прямо событие. Поэтому и растут хлюпиками и в руках тяжелее телефона удержать ничего не могут. А рядом яжематери кудахтают.
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Дафна

7 минут назад
Это должен делать сельсовет, а не школьники!
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+

16 минут назад
Молодцы!
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