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В Липецкой области утихнут ветер и снег, ночью похолодает до -18

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#похолодание
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В Липецкой области утихнут ветер и снег, ночью похолодает до -18

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется в тылу уходящего на восток циклона – ожидается небольшой снег, а ночью 16 января – умеренный снег. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 15 и 16 января – 10-12 градусов мороза, что в пределах нормы, 17 января – 17-19 градусов мороза, что на 6-8 градусов ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами, а днем повсеместно небольшой снег. Ветер северный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от 13 до 18 градусов мороза, днем -  от 6 до 11 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. Температура ночью составит от 14 до 16 градусов мороза, днем ожидается от 7 до 9 градусов мороза.

День 15 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +4 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1972 году – 30 градусов мороза. 

4 775
#похолодание
1

Комментарии (4)

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глас разума

6 минут назад
даже пролетариям не приходила мысль так изуродовать парк в красный цвет.
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Вася

48 минут назад
Хоть бы снег выпал метра на полтора!
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))))

53 минуты назад
Липчанин, осталось только включить фонтаны...
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Липчанин

сегодня, 17:16
То есть опять ждать какие нибудь катаклизмы у коммунальных служб
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